ستة اتهامات تلاحق مرتضى منصور بعد بلاغ إلهام شاهين وإحالته إلى المحكمة الاقتصادية

دخل الخلاف بين الفنانة إلهام شاهين والمستشار مرتضى منصور مرحلة ، بعدما تقدّمت الفنانة ببلاغ إلى النائب العام، اتهمته فيه بالإساءة إليها وتوجيه عبارات اعتبرتها مسيئة لسمعتها وكرامتها، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وتقدّمت إلهام شاهين بالبلاغ من خلال محامييها يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، متضمناً ستة اتهامات، هي القذف العلني، والسب العلني، والطعن في والإساءة إلى سمعة العائلات، والتهديد كتابةً، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية عبر شبكة المعلومات، إضافة إلى إساءة استعمال وسائل الاتصالات.



وفي تطور لافت، أُحيل مرتضى منصور إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية البلاغ، وحددت المحكمة يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لنظر القضية، على أن تفصل المحكمة في مدى ثبوت الاتهامات الواردة في الأوراق.



وتعود تفاصيل الأزمة إلى تصريحات أدلت بها إلهام شاهين خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، ثم خلال افتتاح الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت فيها ظاهرة تصوير المواطنين في الأماكن العامة واستدراجهم إلى نقاشات أمام الكاميرات من جانب بعض صنّاع المحتوى.

واعتبر مرتضى منصور أن تصريحات الفنانة تستهدفه شخصياً، في ظل ظهوره المتكرر في لقاءات مصوّرة بالشارع، ليرد بمنشور عبر صفحته الرسمية تضمن عبارات هجومية وتلويحاً بكشف معلومات شخصية عنها، كما أعلن عن مواجهتها علناً أمام فندق سميراميس إنتركونتيننتال في القاهرة يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر).



ورغم حذف منصور المنشور لاحقاً، تمسكت إلهام شاهين بموقفها القانوني، مؤكدةً أن حذف المنشور لا يمحو ما تضمنه من إساءة، وأنها ستلجأ إلى للحصول على حقها.



كما نشرت عبر حسابها على “فيسبوك” رسالة شددت فيها على أنه لا أحد فوق القانون، وأن كرامة المواطنين وحقوقهم يجب أن تكون مصونة.



وبين التصريحات المتبادلة والإجراءات القضائية، تتجه الأنظار إلى جلسة 3 كانون الأول (ديسمبر)، لمعرفة ما ستؤول إليه القضية التي أعادت الخلاف بين إلهام شاهين ومرتضى منصور إلى الواجهة.