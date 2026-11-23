بعد وفاة شقيقتها بأيام.. أزمة صحية جديدة تضرب عائلة نجلاء فتحي

تعيش الفنانة نجلاء فتحي وأسرتها من القلق والحزن، بعد تعرض شقيقتها منى فتحي لأزمة صحية خطيرة، إثر إصابتها بورم في الحنجرة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى وحجزها في غرفة الرعاية المركزة لمتابعة حالتها وتلقي العلاج اللازم.



وتأتي هذه الأزمة بعد أيام قليلة من وفاة شقيقتها الأخرى منيرة فتحي، لتواجه الأسرة صدمة في فترة زمنية قصيرة، وسط من القلق والدعوات بتجاوز المريضة أزمتها الصحية.



وبحسب المعلومات المتداولة، شهدت الحالة الصحية لمنى تدهوراً خلال الأيام الماضية، ما دفع الفريق الطبي إلى وضعها تحت المراقبة داخل العناية المركزة، مع الاستعانة بأجهزة التنفس الاصطناعي، كما فقدت القدرة على الكلام، الأمر الذي زاد من مخاوف أفراد الأسرة والمقربين منها.



وكانت الإعلامية أسما شريف منير قد كشفت عن تعرض منى فتحي لوعكة صحية شديدة، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، نظراً إلى صعوبة وضعها الصحي.





وتربط منى فتحي صلة قرابة بأسما شريف منير، إذ إنها جدّة ابنتها من جهة والدها، وهو ما دفع أسما إلى مشاركة متابعيها مشاعر القلق التي تعيشها الأسرة، كاشفةً أنها تحاول التوفيق بين وجودها في المستشفى للاطمئنان عليها ومشاركة شقيقتها فريدة فرحة خطوبتها.



وكتبت أسما عبر حسابها على “إنستغرام”: “أرجوكم ادعوا من قلبكم لجدة بنتي، ربنا يشفيها ويطمنّا عليها ويعدّي الفترة الصعبة دي على خير”.



وتفاعل المتابعون مع رسالتها، معربين عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لمنى فتحي، وأن تتجاوز هذه المحنة الصحية، في وقت تعيش فيه العائلة ظروفاً صعبة بعد خسارتها .

