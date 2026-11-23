ومنذ صعوده إلى المسرح، استقبل الجمهور الجسمي بالهتافات والتصفيق، ليرد عليهم قائلًا: «مساء الخير عليكم يا نشامى الأردن»، معربًا عن خصوصية المكان بالنسبة إليه، ومؤكدًا أنه لا يقف أمام الجمهور على مسرح عادي، بل «في حضرة التاريخ والجمال».

وقدم الجسمي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنياته الخليجية والعربية، وسط أجواء حماسية تواصلت على مدار الأمسية، فيما كان الجمهور يردد معه كلمات عدد من أعماله.

وكانت أغنية «بيرقنا العالي» أبرز محطات الحفل، إذ تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، ووقف عدد من الحاضرين من مقاعدهم مرددين كلمات الأغنية مع الجسمي، لتتحول اللحظة إلى واحدة من أكثر مشاهد الأمسية تفاعلًا.

ويأتي حفل الجسمي بعد تعاونه مجددًا مع الملحن ياسر بوعلي خلال صيف 2026، من خلال أغنيتي «اختصارًا» و**«ما كفاك»**، ضمن سلسلة من الأعمال التي جمعتهما خلال السنوات الماضية.