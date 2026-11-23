وأعلنت الشركة إعادة كامل قيمة التذاكر إلى جميع المشترين، مؤكدة أن الحفلين لم يُلغيا، وإنما جرى تأجيلهما إلى موعد جديد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضحت الجهة المنظمة أن عملية استرداد المبالغ ستتم عبر منصة «تكت زون»، التي تولت بيع التذاكر وحجزها، فيما من المقرر الإعلان عن الموعد الجديد خلال اليومين المقبلين، على أن يُفتح باب الحجز مجددًا بعد تحديد التاريخ الرسمي.

ويأتي القرار بعد من الجدل بين الجمهور، خصوصًا عقب تداول مزاعم حول مصير الأموال التي جرى تحصيلها من مبيعات التذاكر. وكانت الشركة المنظمة قد نفت في وقت سابق بشكل قاطع الاستيلاء على أموال الجمهور، مؤكدة التزامها بحفظ حقوق جميع حاملي التذاكر.

وكان من المقرر أن يحيي ماجد المهندس حفليه في بغداد 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني على مسرح مجمع نخيل بغداد، إلا أن حالته الصحية أدت إلى تأجيل الموعدين وتعليق نشاطه الفني مؤقتًا.

وكان مدير أعماله، الشاعر والمخرج فائق حسن، قد كشف أن المهندس خضع لعملية قسطرة، مشيرًا إلى تحسن حالته الصحية تدريجيًا واستمرار خضوعه للمراقبة الطبية.

ويحظى الحفلان بأهمية خاصة، إذ كانا يمثلان عودة ماجد المهندس إلى إحياء حفل جماهيري مستقل في بغداد بعد غياب استمر نحو ثلاثة عقود، كما شهد الحفل الأول إقبالًا جماهيريًا كبيرًا دفع المنظمين إلى إضافة ليلة ثانية.

وبانتظار الإعلان الرسمي عن الموعد الجديد، أصبح بإمكان الجمهور استرداد قيمة التذاكر، على أن تعود عملية الحجز مجددًا فور تحديد موعد الحفلين في ديسمبر.