وأوضح سامي أن المتداولة فاجأتهما فيما كان كلّ منهما منشغلاً بتصوير عمله الجديد، إذ كان يصوّر مسلسل «تمكين»، بينما كانت تصوّر مسلسل «حليمة جبران». كما نفى الروايات التي تحدثت عن خلاف جرى احتواؤه، قائلاً: «ولا في موضوع ولا في اتلم ولا في طلاق ولا في خيانة».وتحدث سامي عن علاقته بمي عمر بعد 16 عاماً من الزواج، مؤكداً أن الاحترام المتبادل كان أساس علاقتهما منذ . وأضاف أن أياً منهما لم يرفع صوته على الآخر طوال هذه السنوات، وأن أكبر خلاف بينهما، على حدّ وصفه، كان أبسط من الخلافات اليومية التي قد تقع بين أي زوجين. وقال: «أنا بحب مي جداً وهي بتحبني جداً».