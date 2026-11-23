وتركزت الانتقادات على الزي الذي تضمن جناحين ملوّنين حملا صوراً لرموز من تاريخ الغناء اللبناني ومعالم من بيروت
، إذ رأى بعض المعلقين أن الفكرة لم تُنفّذ بالشكل المتوقع، فيما تساءل آخرون عن أسباب عدم الاستعانة بأسماء بارزة في عالم الأزياء اللبناني، مثل إيلي صعب وجورج حبيقة وزهير مراد، لتصميم إطلالة تمثل لبنان
على مسرح عالمي.
وأمام موجة التعليقات، قررت بيرلا حرب الخروج عن صمتها، وردّت عبر حسابها على «إنستغرام»، موضحةً أنها كانت تتمنى التعاون مع كبار المصممين اللبنانيين، وأنها تواصلت مع عدد من الأسماء المعروفة في هذا المجال، لكنها لم تلقَ التجاوب الذي كانت تأمله. وشددت على أن تصميم زي وطني يحتاج إلى وقت وجهد والتزام متبادل بين المصمم والملكة، داعيةً الجمهور إلى تفهّم الظروف التي رافقت التحضيرات قبل إطلاق الأحكام والانتقادات
وأكدت بيرلا أنها بذلت ما في وسعها لإنجاز الإطلالة رغم التحديات التي واجهتها، في محاولة منها لتقديم صورة تليق بلبنان وتمثّله أمام العالم
، وهو ما فتح باب النقاش
مجدداً بين من تفهّم موقفها ومن تمسّك بانتقاد التصميم.
وفي خضم هذا الجدل، لم يغب الدعم عن بيرلا، إذ حرص الفنان اللبناني جوزيف عطية على مساندتها، من خلال رسالة نشرها عبر «إنستغرام»، عبّر فيها عن وقوفه إلى جانبها وتمنى لها التوفيق في رحلتها ضمن المسابقة.
ولم تتأخر بيرلا في الرد عليه، مكتفيةً بكلمة «حبي»، في تفاعل لفت أنظار المتابعين وأعاد الحديث عن العلاقة المميزة التي تجمعهما.