جوزيف عطية يدخل على خط ازمة ملكة جمال لبنان ويوجه رسالة مؤثرة لـ حبيبته بيرلا حرب

واجهت ملكة لعام 2025 بيرلا حرب موجة من الانتقادات عبر ، على خلفية إطلالتها بالزي الوطني خلال مشاركتها في النسخة الخامسة والسبعين من مسابقة «ملكة جمال 2026» في بورتوريكو، بعدما اعتبر عدد من المتابعين أن التصميم لم يكن على مستوى المناسبة، ولا يعكس الصورة التي اعتاد الجمهور اللبناني رؤيتها في هذه المسابقة.

وتركزت الانتقادات على الزي الذي تضمن جناحين ملوّنين حملا صوراً لرموز من تاريخ الغناء اللبناني ومعالم من ، إذ رأى بعض المعلقين أن الفكرة لم تُنفّذ بالشكل المتوقع، فيما تساءل آخرون عن أسباب عدم الاستعانة بأسماء بارزة في عالم الأزياء اللبناني، مثل إيلي صعب وجورج حبيقة وزهير مراد، لتصميم إطلالة تمثل على مسرح عالمي.

وأمام موجة التعليقات، قررت بيرلا حرب الخروج عن صمتها، وردّت عبر حسابها على «إنستغرام»، موضحةً أنها كانت تتمنى التعاون مع كبار المصممين اللبنانيين، وأنها تواصلت مع عدد من الأسماء المعروفة في هذا المجال، لكنها لم تلقَ التجاوب الذي كانت تأمله. وشددت على أن تصميم زي وطني يحتاج إلى وقت وجهد والتزام متبادل بين المصمم والملكة، داعيةً الجمهور إلى تفهّم الظروف التي رافقت التحضيرات قبل إطلاق الأحكام والانتقادات

وأكدت بيرلا أنها بذلت ما في وسعها لإنجاز الإطلالة رغم التحديات التي واجهتها، في محاولة منها لتقديم صورة تليق بلبنان وتمثّله أمام ، وهو ما فتح باب مجدداً بين من تفهّم موقفها ومن تمسّك بانتقاد التصميم.

وفي خضم هذا الجدل، لم يغب الدعم عن بيرلا، إذ حرص الفنان اللبناني جوزيف عطية على مساندتها، من خلال رسالة نشرها عبر «إنستغرام»، عبّر فيها عن وقوفه إلى جانبها وتمنى لها التوفيق في رحلتها ضمن المسابقة.

ولم تتأخر بيرلا في الرد عليه، مكتفيةً بكلمة «حبي»، في تفاعل لفت أنظار المتابعين وأعاد الحديث عن العلاقة المميزة التي تجمعهما.