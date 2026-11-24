تنفيذ حكم الجلد بحق مغنية إيرانية و4 من منظمي حفلها.. 74 جلدة لكل منهم

نفّذت السلطات حكم الجلد بحق المغنية برستو أحمدي وأربعة من منظمي عرضها الموسيقي، بواقع 74 جلدة لكل منهم، على خلفية حفل موسيقي أُقيم في معلم «كاروانسرا ديركجين» التاريخي بمحافظة قم، في قضية أثارت انتقادات حقوقية وتساؤلات بشأن القيود المفروضة على غناء .





وأعلن المحامي مصطفى نيلي أن أحمدي وكلّاً من سهيل فقيه نصيري وأمين طاهري وأمير علي بيرنيا ومحسن لشكري، حضروا الاثنين إلى دائرة تنفيذ الأحكام في النيابة العامة بمحافظة قم، حيث نُفذ الحكم الصادر بحقهم، بعد تصديقه من محكمة الاستئناف وإحالة الملف إلى التنفيذ.



وبذلك بلغ إجمالي عدد الجلدات المنفذة بحق الأشخاص الخمسة 370 جلدة، بواقع 74 جلدة لكل شخص، من أصل تسعة أشخاص شملتهم القضية، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إيرانية.





وتعود القضية إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما أحيت برستو أحمدي عرضاً موسيقياً داخل معلم «كاروانسرا ديركجين» التاريخي، من دون ارتداء الحجاب الإلزامي، وبمشاركة مجموعة من العازفين الرجال.



ونشرت المغنية تسجيل الحفل عبر قناتها على منصة «يوتيوب»، تحت عنوان «الحفل الافتراضي»، ليحقق انتشاراً واسعاً على ، قبل أن تتحرك السلطات القضائية وتفتح ملفاً بحقها وبحق القائمين على العرض.





وأصدرت الشعبة 122 من محكمة الجنح الثانية في قم أحكاماً بحق المتهمين بتهمة «المساس بالآداب العامة من خلال إنتاج ونشر محتوى مبتذل ومخالف للأخلاق في الفضاء الإلكتروني».



ولم تقتصر العقوبات على الجلد، بل شملت أيضاً الحرمان من ممارسة الأنشطة الفنية والموسيقية لمدة عامين، ومنع مغادرة البلاد للمدة نفسها، فيما لا تزال العقوبتان الإضافيتان ساريتين بحق المحكومين.





وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السلطات إلى وقف تنفيذ أحكام الجلد بحق برستو أحمدي وثمانية آخرين من المشاركين في العرض.



ووصفت المنظمة عقوبة الجلد بأنها شكل من أشكال التعذيب والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، معتبرة أن القضية تسلط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها ، والقيود المفروضة على حرياتهن الفنية والشخصية.



وأعاد تنفيذ الحكم تسليط الضوء على ملف حقوق النساء والفنانات في إيران، وسط انتقادات حقوقية مستمرة للعقوبات المفروضة على الأنشطة الفنية المرتبطة بالغناء والحجاب.