رحيل المخرج محمد الهمامي.. اسم بارز صنع جزءاً من تاريخ التلفزيون التونسي

خيّم الحزن على الأوساط الفنية والثقافية في تونس، عقب وفاة المخرج والمؤلف محمد الهمامي عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد مسيرة فنية وإعلامية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الدراما التونسية، وكان من الأسماء التي واكبت البدايات الأولى للتلفزيون الرسمي في البلاد.





ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الراحل، مشيدة بإسهاماته في تطوير الإنتاج التلفزيوني والسمعي البصري، ودوره في تأسيس التجربة التلفزيونية التونسية منذ ستينيات القرن الماضي، ليُعد من رواد الجيل الأول الذي ساهم في رسم ملامح الدراما المحلية.



بدأ محمد الهمامي مشواره المهني من الإذاعة التونسية خلال خمسينيات القرن الماضي، حيث شارك في عدد من الأعمال التمثيلية، أبرزها المسلسل الإذاعي « عمي علالة».



ومع انطلاق البث الرسمي للتلفزيون التونسي عام 1966، انتقل إلى العمل التلفزيوني، وبدأ مرحلة من مسيرته، فعمل مساعد مخرج في عدد من الأعمال الدرامية، قبل أن يخوض تجربة الإخراج بشكل مستقل، ومن أبرز أعماله المبكرة مسلسل «رجوع نهائي» عام 1967.



ولم تقتصر مسيرته على الإخراج، بل خاض أيضاً تجربة الكتابة الدرامية، فتولى إعداد السيناريو والحوار لمسلسل «أمي تراكي» عام 1968، قبل أن يقدم مسلسل «الزورق الصغير» عام 1976.



حرص الراحل على تطوير خبرته الفنية، فدرس السينما في معهد VGIK بالعاصمة الروسية ، حيث تلقى تدريباً متخصصاً في الفنون السينمائية وتقنيات الإخراج، كما درس الصحافة وعلوم ، ما أتاح له العمل في مجالات فنية وإعلامية متعددة.



وامتدت تجربته إلى السينما، إذ جمع بين التأليف والإخراج في فيلم «صراع» عام 1979، كما ارتبط اسمه بفيلم «صراع أو قريتي»، الذي تناول القضية ، وشارك فيه عدد من الفنانين التونسيين، بينهم الحطاب الذيب ومنى نور الدين ومنجية الطبوبي وعليا الحرار.



أبرز أعماله الفنية



ترك محمد الهمامي مجموعة من الأعمال التي شكّلت محطات مهمة في الدراما التونسية، من بينها مسلسل «حكايتي مع الرمال» عام 1980، و«رجل ليس ككل الرجال» عام 1991، و«الراية والغيث» عام 1996، وصولاً إلى «فوازير ليالي الفرح» عام 1999.



وبرحيله، تفقد الساحة الفنية التونسية واحداً من الأسماء التي ساهمت في تأسيس ملامح الإنتاج التلفزيوني والدرامي، تاركاً خلفه إرثاً فنياً امتد بين الإذاعة والتلفزيون والسينما.