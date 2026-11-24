بكاء ناهد الحلبي تأثراً بحفيدتها هيا مرعشلي.. تحدّثت عن ثنائيتها مع تيم حسن ووجّهت له رسالة خاصة

في لقاء مؤثر غلبت عليه الدموع والمشاعر، لم تتمالك الفنانة القديرة ناهد الحلبي نفسها خلال حديثها عن حفيدتها الفنانة هيا مرعشلي، وذلك على السجادة الحمراء لمهرجان «الزمن الجميل»، حيث التقتها الزميلة ياسمينا قطان في مقابلة حملت الكثير من العاطفة والحنين.





وخلال اللقاء، تأثرت ناهد الحلبي بشكل واضح وهي تتحدث عن هيا مرعشلي، ولم تستطع إخفاء مشاعرها تجاه حفيدتها، إذ بدت كلماتها محمّلة بالمحبة والفخر، في لحظة إنسانية لفتت الأنظار وأظهرت عمق العلاقة التي تجمعهما.



ولم يقتصر حديث ناهد الحلبي على حفيدتها، بل وجّهت أيضاً رسالة خاصة إلى الفنان السوري تيم حسن، الذي تستعد هيا مرعشلي لمشاركته بطولة مسلسل جديد من المقرر خلال موسم دراما المقبل.



وخصّت ناهد تيم حسن برسالة لافتة، في ظل التعاون المنتظر بينه وبين حفيدتها، معبّرة عن اهتمامها بهذه التجربة الفنية الجديدة، وما تحمله من آمال وتطلعات لهيا في مشوارها الفني.



كما تطرقت الفنانة القديرة إلى أمنياتها على المستويين الإنساني والوطني، متحدثة عن ولبنان وما تتمناه للبلدين وأهلهما، في حديث عكس ارتباطها العاطفي بالبلدين وتمنياتها بأن تعود إليهما أيام الاستقرار والفرح.



المقابلة التي امتزجت فيها دموع التأثر بمحبة العائلة والأمل بالمستقبل، كشفت جانباً إنسانياً من شخصية ناهد الحلبي، وجعلت من حديثها عن حفيدتها هيا مرعشلي ورسالتها إلى تيم حسن أبرز محطات لقائها على السجادة الحمراء.