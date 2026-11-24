نجاة زوجة فياز شريف أوغلو وطفلته الرضيعة من حادث سير مروّع في إسطنبول

عاشت عائلة النجم فياز شريف أوغلو لحظات عصيبة، بعدما تعرضت زوجته الإعلامية ميرفي دينشكول شريف أوغلو وابنتهما الرضيعة دفني ياز لحادث سير مروّع في مدينة إسطنبول التركية، إثر اصطدام شاحنة بالسيارة التي كانت تقلهما، في حادث خلّف أضراراً مادية كبيرة وأثار قلق محبي النجم التركي.





وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، وقع الحادث على طريق «تيم» السريع (TEM)، بينما كانت ميرفي تقود سيارتها برفقة طفلتها البالغة من العمر أربعة أشهر فقط، إضافة إلى مربية الصغيرة، قبل أن تصطدم شاحنة بالسيارة من الخلف بقوة، ما أدى إلى تهشّم أجزاء كبيرة من المركبة.



ورغم قوة الاصطدام وحجم الأضرار التي لحقت بالسيارة، حملت الحادثة نهاية مطمئنة، إذ ساهم الالتزام بربط أحزمة الأمان في حماية الأم وطفلتها والمربية من إصابات خطيرة. واقتصرت الإصابات، وفق التقارير المتداولة، على خدوش طفيفة، في أعاد التأكيد على أهمية إجراءات السلامة أثناء القيادة، خصوصاً عند وجود أطفال رُضّع داخل السيارة.