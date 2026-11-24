وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، وقع الحادث على طريق «تيم» السريع (TEM)، بينما كانت ميرفي تقود سيارتها برفقة طفلتها البالغة من العمر أربعة أشهر فقط، إضافة إلى مربية الصغيرة، قبل أن تصطدم شاحنة بالسيارة من الخلف بقوة، ما أدى إلى تهشّم أجزاء كبيرة من المركبة.
ورغم قوة الاصطدام وحجم الأضرار التي لحقت بالسيارة، حملت الحادثة نهاية مطمئنة، إذ ساهم الالتزام بربط أحزمة الأمان في حماية الأم وطفلتها والمربية من إصابات خطيرة. واقتصرت الإصابات، وفق التقارير المتداولة، على خدوش طفيفة، في مشهد
أعاد التأكيد على أهمية إجراءات السلامة أثناء القيادة، خصوصاً عند وجود أطفال رُضّع داخل السيارة.
وعقب الحادث مباشرة، جرى نقل ميرفي وطفلتها والمربية إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة والاطمئنان على سلامتهن، قبل أن يسمح الأطباء لهن بالمغادرة بعد التأكد من استقرار وضعهن الصحي وعدم وجود مضاعفات تستدعي البقاء تحت المراقبة الطبية.
وفي ذلك الوقت، لم يكن فياز شريف أوغلو موجوداً في إسطنبول، بل كان في ولاية ريزا شمال شرقي تركيا، إلا أنه سارع إلى العودة فور تلقيه خبر الحادث، ليكون إلى جانب زوجته وابنته ويطمئن عليهما بنفسه، بعدما عاش لحظات من القلق والخوف على سلامة
عائلته.
ويأتي هذا الحادث بعد فترة قصيرة من دخول الثنائي
مرحلة جديدة
في حياتهما، إذ تزوج فياز شريف أوغلو من الإعلامية ميرفي دينشكول في حزيران 2025، قبل أن يستقبلا طفلتهما الأولى دفني ياز في تموز 2026، ليعيشا فرحة الأبوة والأمومة للمرة الأولى.
ويُعد فياز شريف أوغلو من الوجوه المعروفة في الدراما التركية، واكتسب شهرة واسعة
لدى الجمهور العربي
من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الناجحة، أبرزها مسلسلا «فتاة النافذة» و«الغرفة الحمراء».
وبعد ساعات القلق التي عاشتها العائلة، كانت النجاة بسلام
هي الخبر الأهم، إذ طغت سلامة ميرفي وطفلتها على الأضرار الكبيرة التي أصابت السيارة، وسط تمنيات الجمهور لهما بالشفاء التام ودوام الصحة والسلامة.