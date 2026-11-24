وسرعان ما ربط عدد من رواد المنشور بعلاقتها بالفنان محمد الدايخ، متسائلين عما إذا كانت العبارة تحمل رسالة غير مباشرة تتعلق بحياتهما الشخصية، خصوصاً بعدما تداول أحد المستخدمين عبر تطبيق تيك توك صورة عن الستوري، مرفقاً إياها بتساؤل حول طبيعة العلاقة بينهما.

كما أثارت لقطات شاشة متداولة جدلاً إضافياً، بعدما أشار بعض المتابعين إلى تغييرات محتملة في قائمة المتابعين على ، معتبرين أنها قد تكون مؤشراً على وجود خلاف، في حين لفت آخرون إلى أن حسابيهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض، ما يجعل ربط المنشور بأي تطور في علاقتهما أمراً غير مؤكد.وفي المقابل، ظهرت تفسيرات أخرى للعبارة، إذ اعتبر البعض أنها قد تكون مرتبطة بموضوع مهني، وتحديداً خسارة فرصة المشاركة في عمل سينمائي أو الحصول على دور تمثيلي كان من الممكن أن تؤديه ترف، قبل أن يذهب الدور إلى ممثلة أخرى.وبين هذه الاحتمالات، لم تكشف ترف التقي حتى الآن عن المقصود من منشورها، كما لم يصدر أي توضيح من محمد الدايخ بشأن ما يتم تداوله، ولا توجد معلومات مؤكدة تشير إلى وجود خلاف بينهما.ويبقى منشور ترف مفتوحاً على أكثر من تفسير، خصوصاً أن عبارة «قدر الله وما شاء فعل» لا تعني بالضرورة وجود أزمة عاطفية، وقد تكون مرتبطة بموقف شخصي أو مهني لم ترغب في الكشف عن تفاصيله، بانتظار أي توضيح يضع حداً للتساؤلات المتداولة.