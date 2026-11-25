شكران مرتجى تفاجئ صباح الجزائري في العرض الأول لـ"منزل السيد إبراهيم المحترم"

فاجأت الممثلة زميلتها خلال الأول لفيلم «منزل السيد إبراهيم المحترم»، في أمسية شهدت حضور عدد من نجوم الفن.

وجاءت المفاجأة خلال مقابلة خاصة أجراها الزميل على هامش ، إذ تحوّل اللقاء بين الممثلتين إلى حديث عفوي تخلّلته مواقف طريفة.



ووثّقت كاميرا «الجديد» لحظة المفاجأة والحوار الذي دار بين مرتجى والجزائري، في واحدة من اللقطات التي شهدتها الأمسية بعيداً عن شاشة العرض.