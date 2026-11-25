صباح الجزائري تهنّئ محمد الدايخ بعد العرض الأول لفيلم "منزل السيد إبراهيم المحترم"

حرصت الممثلة على تهنئة الممثل الدايخ عقب انتهاء الأول لفيلم «منزل السيد إبراهيم المحترم».

والتقت الدايخ في ختام الأمسية وقدّمت له التهنئة على الفيلم، في لحظة وثّقها مقطع مصوّر تداوله متابعون عبر .

وشهد حضور عدد من نجوم الفن، كما انتشرت مقاطع أخرى من اللقاءات التي جمعتهم خلال الأمسية.