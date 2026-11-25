وجاءت تصريحات بدر بعد مرور ثلاثة أشهر على العملية، خلال لقاء جمعها بالطبيب المشرف على حالتها، الدكتور محمد ممدوح، استشاري جراحة تجميل الوجه والفكين والأستاذ المساعد في جامعة عين شمس، حيث تحدثت بصراحة عن تجربتها وكواليس اتخاذ القرار.

وأوضحت الفنانة أنها لاحظت بعض التغيرات في ملامح وجهها مع التقدم في العمر، الأمر الذي بدأ يسبب لها الانزعاج، ويدفعها إلى التفكير في إجراء تجميلي يعالج هذه التغيرات من دون أن يغيّر شكلها المعتاد، قائلةً: "ملامحي بدأ يحصل فيها حاجات تخلّيني مش مبسوطة، ليه هفضل متضايقة؟".

وأضافت أنها لم تتخذ القرار بشكل متسرّع، بل استشارت عدداً من صديقاتها بشأن تجاربهن مع عمليات التجميل والأطباء المتخصصين، قبل أن يتكرر أمامها اسم الطبيب محمد ممدوح، لتقرر التواصل معه ومناقشة التفاصيل.

وشددت سوسن بدر على أن الحفاظ على هويتها الجمالية كان شرطاً أساسياً بالنسبة إليها، إذ لم تكن ترغب في تغيير ملامحها أو التخلي عن الخطوط التي تميز وجهها، بل أرادت معالجة ما يزعجها مع الاحتفاظ بقسماتها المصرية الأصيلة، وقالت: "أنا قلت للطبيب أنا عايزة أصلّح حاجات بدأت تضايقني في ملامحي، وأفضل محتفظة بالخطوط التي أنا بحبها".

ولفتت إلى أن قرار الخضوع لجراحة في الوجه لم يكن سهلاً، خصوصاً أن ملامحها جزء من هويتها التي يعرفها الجمهور منذ سنوات، مضيفةً: "إني آخد قرار إني أعمل عملية في وشي ما كانش سهل، لغاية ما أخدت القرار الشجاع وجيت له لأول مرة وبدأنا للرحلة".

، كشف الطبيب محمد ممدوح أن الفنانة خضعت لعملية شدّ عميق للوجه والرقبة، استهدفت معالجة التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، مع الحرص على الحفاظ على ملامحها الطبيعية وتجنب المبالغة في شد البشرة.

وأوضح أن العملية شملت مناطق الخدين والرقبة، إلى جانب منطقتَي الحاجبين والعينين، بهدف تحسين التناسق العام للوجه ومعالجة الترهل، من دون المساس بالسمات التي تميز ملامح الفنانة.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على الجراحة، أشار الطبيب إلى اختفاء التورم وظهور النتيجة بشكل أوضح، مؤكداً أن النتيجة جاءت وفق الخطة التي اتفق عليها مع سوسن بدر.

وعبّرت الفنانة المصرية عن سعادتها بردود فعل المحيطين بها بعد العملية، مشيرةً إلى أن أكثر ما أسعدها هو ملاحظة الآخرين للتغيير الإيجابي في مظهرها من دون أن يتوقعوا خضوعها لجراحة تجميلية.

وقالت: "كانت دايماً الحاجة اللي بتفرحني إني أشوف في عينيهم بابتسامة: الله، فيكِ حاجة متغيرة، فيكِ حاجة حلوة! فكنت بقول لهم: أصل أنا عملت فيس ليفت، يبقوا مش مصدّقين إن ممكن يبقى فيه عملية فيس ليفت بالإتقان ده".

وأكدت سوسن بدر أنها لا تجد حرجاً في الإعلان عن خضوعها للعملية، معتبرةً أن الصراحة أفضل من ترك المجال للتكهنات حول التغيرات التي قد يلاحظها الجمهور في ملامحها.