وجاء تتويج باريتو خلفاً للمكسيكية فاطيما بوش، ملكة السابقة، ليضعها في دائرة الضوء، خصوصاً أن قصتها المهنية والشخصية تختلف عن المسار التقليدي للمشاركات في مسابقات .

فالمفاجأة أن باريتو لم يسبق لها خوض أي مسابقة جمال قبل هذا العام، إذ كانت تعمل ضمن صفوف الجيش الأميركي في ولاية تكساس، حيث بدأت مسيرتها المهنية عام 2021 في قاعدة كافازوس، كاختصاصية توعية واستجابة للأزمات، ضمن برنامج دعم الأسرة التابع للجيش الأميركي.

وانتقلت لاحقاً إلى العمل اختصاصية في مجال الوقاية، حيث تولّت إعداد استراتيجيات تهدف إلى الحد من السلوكيات الضارة وتعزيز بناء مجتمعات أكثر صحة وأماناً.

وعلى الصعيد الأكاديمي، تحمل باريتو شهادة جامعية في علم النفس، إلى جانب درجتي ماجستير في علم النفس والعمل الاجتماعي، كما تلقت تدريبات متخصصة في التعامل مع الصدمات النفسية، وحماية الأطفال، والعنف المنزلي، والوقاية من الانتحار.

ولم يقتصر نشاطها على عملها المهني، بل امتد إلى المجال الإنساني، إذ تشارك في أعمال تطوعية مع جمعية بورتوريكو لسكري الأطفال، التي تقدم الدعم للأطفال المصابين بالسكري وعائلاتهم.

أما حياتها الشخصية، فتضيف إلى قصتها جانباً لافتاً، فهي متزوجة وأم لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، لتصبح أول أم تتوّج بلقب ملكة جمال الكون، في خطوة تعكس التحولات التي شهدتها المسابقة خلال السنوات .

وكانت منظمة ملكة جمال الكون قد أعلنت عام 2022 تعديل قواعد المشاركة، بما يسمح للنساء المتزوجات والأمهات بخوض المنافسة، بعدما كانت هذه الفئات مستبعدة سابقاً. وفي عام 2023، أصبحت الغواتيمالية ميشيل كوهن أول أم تشارك في المسابقة بعد دخول التعديلات حيّز التنفيذ، وفقاً لصحيفة "ذا ناشيونال".