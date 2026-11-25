وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، أصدرت النيابة العامة
في إسطنبول، بتاريخ 24 تشرين الثاني 2026، أوامر توقيف بحق 35 شخصاً، للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بتعاطي مواد مخدرة ومنشطة وحيازتها، إضافة إلى توفيرها أو الاتجار بها.
وأسفرت العملية حتى الآن عن توقيف 19 شخصاً من بين المطلوبين، من أبرزهم الممثلة بورجو أوزبيرك (Burcu Özberk)، والممثل أوزجان دينيز
، والممثلة دينيز تشاكير، إلى جانب مقدم البرامج والمغني مراد جيلان
، ومراد باش أوغلو
.
واستندت قرارات التوقيف إلى إفادات شهود وشهود سريين، فضلاً عن تقارير فحص الهواتف المحمولة والمواد الرقمية، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة
العامة.