أسماء شهيرة خلف القضبان.. المخدرات تطيح بنجوم أتراك!

في تطور جديد أثار اهتمام الأوساط الفنية في ، أوقفت السلطات عدداً من النجوم والمشاهير، ضمن حملة مرتبطة بتحقيقات في قضايا مخدرات.



وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، أصدرت في إسطنبول، بتاريخ 24 تشرين الثاني 2026، أوامر توقيف بحق 35 شخصاً، للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بتعاطي مواد مخدرة ومنشطة وحيازتها، إضافة إلى توفيرها أو الاتجار بها.



وأسفرت العملية حتى الآن عن توقيف 19 شخصاً من بين المطلوبين، من أبرزهم الممثلة بورجو أوزبيرك (Burcu Özberk)، والممثل ، والممثلة دينيز تشاكير، إلى جانب مقدم البرامج والمغني مراد ، ومراد باش .



واستندت قرارات التوقيف إلى إفادات شهود وشهود سريين، فضلاً عن تقارير فحص الهواتف المحمولة والمواد الرقمية، في إطار التحقيقات التي تجريها العامة.