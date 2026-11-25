ملكة جمال الكون 2026 تُقصي العربيات.. إليكم مصير ممثلات 5 دول عربية!

انتهت رحلة المتسابقات العربيات في الـ75 من مسابقة ملكة الكون 2026 عند مرحلة التصفيات الأولى، بعدما خلت قائمة أفضل 30 متسابقة من ممثلات ومصر والعراق والأردن وتونس، رغم الآمال التي رافقت مشاركتهن في المنافسة العالمية التي استضافتها بورتوريكو.

وشهدت المسابقة مشاركة 116 متسابقة من مختلف أنحاء ، فيما لم تتمكن المشاركات العربيات الخمس من حجز مقاعد لهن ضمن قائمة المتأهلات إلى المراحل المتقدمة، لتنتهي رحلتهن من دون الوصول إلى المنافسة النهائية على التاج.



ومع خروجهن من المنافسة، عادت الأضواء إلى قصصهن ومسيراتهن المهنية، التي تنوعت بين الهندسة والأمن السيبراني والاقتصاد والعقارات والعمل الاجتماعي، بعيداً عن الصورة التقليدية المرتبطة بمسابقات .



فمثّلت سونيا جرجس مصر، وهي تبلغ من العمر 32 عاماً، وتتمتع بخلفية ثقافية متنوعة، إذ وُلدت في مصر وانتقلت مع عائلتها إلى إيطاليا خلال طفولتها، حيث عاشت نحو 21 عاماً قبل انتقالها إلى دبي. وتتقن ثلاث لغات هي والإنجليزية والإيطالية، وعملت في مجالي التسويق والعقارات، كما تهتم بقضايا الصحة النفسية وتعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن.



أما ، فحمل رايته بيرلا حرب، البالغة من العمر 23 عاماً، والمتوّجة بلقب ملكة لبنان لعام 2025. وتنحدر من بلدة المعمرية في ، وتحمل شهادة في الاقتصاد من الجامعة الأميركية، إلى جانب عملها في عرض الأزياء. كما تتبنى قضايا تمكين المرأة والتوعية بمخاطر التحرش والإساءة عبر الإنترنت، وكانت قد شاركت سابقاً في مسابقة ملكة جمال العالم 2026، حيث وصلت إلى قائمة أفضل 40 متسابقة.



ومن العراق، شاركت سامانثا سلوى، البالغة من العمر 29 عاماً، والتي تنتمي إلى عائلة عراقية كلدانية ونشأت في كندا. ودرست الهندسة في جامعة تورونتو متروبوليتان، وتعمل مستشارة أولى في مجال الأمن السيبراني، كما تمتلك خبرة سابقة في مسابقات الجمال، بعدما شاركت في ملكة جمال كندا ومثّلت كندا في مسابقة «ميس كوزمو» عام 2025، قبل أن تحمل علم العراق في المنافسة العالمية.



أما الأردن، فمثّلته ديستني عنبر، البالغة من العمر 30 عاماً، في مشاركة حملت أهمية خاصة للمملكة، باعتبارها عودتها إلى المسابقة بعد غياب دام 66 عاماً. وُلدت ديستني ونشأت في سان خوان، عاصمة بورتوريكو، قبل انتقالها إلى عمّان، وتعمل مهندسة بيانات، كما سبق أن شاركت في منافسات ملكة جمال تكساس عامي 2023 و2024، ووصلت إلى نصف النهائي في المرتين.



ومن تونس، شاركت سارة البراهمي، التي سبق أن مثّلت بلادها في مسابقة "ميس إنترناشيونال" عام 2019 في اليابان، حيث حققت مركزاً متقدماً، إلى جانب حصولها على لقب سفيرة السياحة اليابانية، قبل أن تعود إلى المنافسات العالمية من بوابة ملكة جمال الكون 2026.



ورغم انتهاء مشاركة العربيات من دون التأهل، فإن حضورهن عكس تنوعاً في الخلفيات الأكاديمية والمهنية، كما حملت مشاركة الأردن محطة لافتة بعودته إلى المسابقة بعد أكثر من ستة عقود.



وفي ختام المنافسات، تُوّجت البورتوريكية جينيفر باريتو بلقب ملكة جمال الكون 2026، لتمنح بلادها التاج السادس في تاريخ المسابقة، فيما انتهت رحلة المتسابقات العربيات عند التصفيات الأولى