

في لقاء مع الزميل صلاح الخال خلال افتتاح العرض الأول لفيلم "منزل السيد إبراهيم المحترم"، علّقت الممثلة اللبنانية ترف التقي على الجدل الذي أثاره منشورها الأخير والضجة حول انفصالها عن محمد الدايخ، فيما عبّرت والدتها الممثلة السورية صباح الجزائري عن انزعاجها من تريند "طلاق أبو عصام وسعاد"

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