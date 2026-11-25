عامر زيان وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية بضيافة المنتج العالمي إيميليو إستيفان

في لقاء جمع عدداً من الشخصيات في مدينة الأميركية، حلّ الفنان وسفيرة لدى الأميركية السيدة ندى وزوجها السيد جيرار معوض، ضيوفاً على المنتج العالمي إيميليو إستيفان، المعروف بجذوره اللبنانية.

