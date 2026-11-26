نجوم الفن والرياضة ينعون ضحايا حادث الوراق برسائل مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني والرياضي في مصر، عقب حادث الحريق الذي وقع الدائري بمنطقة الوراق مساء الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط من الصدمة والحزن بين المصريين.





وسارع عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام إلى التعبير عن حزنهم وتقديم التعازي لأسر الضحايا، إلى جانب الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.



ومن أبرز النجوم الذين نعوا الضحايا، الفنان حلمي، الذي أعرب عن تعازيه لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء للمصابين. كما شارك الفنان عمرو في تقديم واجب العزاء، داعيًا بالرحمة للضحايا والصبر لعائلاتهم.



كذلك، وجهت الفنانة منى زكي رسالة تعاطف إلى أسر الضحايا، فيما أعرب لاعب المصري محمد صلاح عن حزنه، مقدمًا تعازيه لأهالي من فقدوا حياتهم في الحادث، ومتمنيًا الشفاء لجميع المصابين.



ومن جانبه، عبّر الفنان السوري ناصيف زيتون عن تضامنه مع الشعب المصري، داعيًا بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، فيما شارك الفنان إياد نصار في تقديم التعازي لأسر المتوفين.



كما عبّرت الفنانات يسرا وليلى علوي وغادة عبد الرازق عن حزنهن، ووجهن رسائل مواساة إلى العائلات التي فقدت أحباءها، مع الدعاء للضحايا بالرحمة وللمصابين بالشفاء.





ولم تقتصر ردود الفعل على التعازي، إذ عبّرت الإعلامية رضوى الشربيني عن صدمتها من الحادث، وطالبت بمحاسبة المسؤولين، بينما وصف الفنان محمد هنيدي المشاهد المتداولة بأنها مؤلمة ومرعبة.



وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو ترحم فيه على الضحايا، فيما قدم الفنانون عبد ، تامر حسني، ياسر جلال وماجد المصري تعازيهم لأسر المتوفين، داعين للمصابين بالشفاء العاجل.



كما نشرت الفنانة مي عز الدين والمخرج محمد سامي آيات قرآنية عبر حساباتهما، في إطار التفاعل مع الحادث ومشاركة مشاعر الحزن مع أسر الضحايا.



وتواصلت التضامن الواسعة عبر ، مع تأكيد المشاهير وقوفهم إلى جانب أسر الضحايا والمصابين في هذه الحادثة المؤلمة.