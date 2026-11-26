الموت يفجع محمد ثروت بوفاة شقيقه وهذا موعد الجنازة

فجع الفنان المصري محمد ثروت بوفاة شقيقه سعيد ثروت، وأعلن الفنان نبأ الرحيل عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، معربًا عن حزنه الشديد لفقدان شقيقه.





وشارك محمد ثروت آيات من القرآن ، قبل أن يعلن وفاة شقيقه، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.



وكتب الفنان في نعيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله أخي العزيز سعيد ثروت”، متوجهًا بالدعاء إلى الله بأن يغفر للفقيد ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله.



وفور انتشار خبر الوفاة، حرص عدد كبير من متابعي محمد ثروت وجمهوره على تقديم واجب العزاء، عبر رسائل المواساة والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، ولعائلته بالصبر والثبات.



ولم يكشف محمد ثروت حتى الآن عن موعد أو مكان جنازة شقيقه سعيد ثروت، كما لم يعلن تفاصيل مراسم العزاء، فيما يستمر توافد رسائل الدعم والمواساة إليه من محبيه وزملائه في الوسط الفني.



وعلى الصعيد الفني، كان محمد ثروت يستعد للسفر إلى مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، للمشاركة في عرض مسرحية “برنس العالم” إلى جانب الفنان محمد إمام وهدى الأتربي، والمقرر تقديمها على مسرح محمد .