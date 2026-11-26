واختارت أرتشيل إطلالة أنيقة باللونين الأبيض
والأسود، تميّزت بالنقوش وتفاصيل الريش، ونسّقتها مع مكياج ناعم وشعر منسدل، فيما زُيّن قالب الحلوى بالورود في أجواء احتفالية لافتة.
لكن المفاجأة كانت بالخاتم الذي ارتدته خلال المناسبة، إذ كشفت تقارير صحفية تركية أن قيمته التقديرية تصل إلى نحو مليوني ليرة تركية، أي ما يعادل 40 ألف دولار
أميركي تقريباً.
وبحسب صحيفة «صباح» التركية
، يُرجّح أن يكون الخاتم من تصميم إحدى دور المجوهرات الإيطالية
الشهيرة التي تتعاون معها هاندا بصفتها سفيرة عالمية لها.
وسرعان ما أثار سعر الخاتم تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، ليصبح من أبرز تفاصيل إطلالة النجمة
التركية في عيد ميلادها، ويضيف لمناسبة الاحتفال حديثاً آخر بعيداً عن أجواء المعايدة والصور.