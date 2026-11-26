خاتم هاندا أرتشيل في عيد ميلادها يشعل مواقع التواصل.. وسعره يفوق التوقعات!

احتفلت هاندا أرتشيل بعيد ميلادها الـ33، وسط أجواء مميزة جمعتها بأصدقائها المقربين، وشاركت متابعيها مجموعة من الصور التي وثّقت تفاصيل الاحتفال، إلا أن قطعة مجوهرات واحدة خطفت الأنظار أكثر من إطلالتها وقالب الحلوى!





واختارت أرتشيل إطلالة أنيقة باللونين والأسود، تميّزت بالنقوش وتفاصيل الريش، ونسّقتها مع مكياج ناعم وشعر منسدل، فيما زُيّن قالب الحلوى بالورود في أجواء احتفالية لافتة.



لكن المفاجأة كانت بالخاتم الذي ارتدته خلال المناسبة، إذ كشفت تقارير صحفية تركية أن قيمته التقديرية تصل إلى نحو مليوني ليرة تركية، أي ما يعادل 40 ألف أميركي تقريباً.