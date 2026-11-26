وطمأنت الأباصيري متابعيها على سلامتها، من خلال منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، عبّرت فيه عن امتنانها للنجاة، داعية بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين.
وكان الحادث قد وقع إثر اشتعال صهريج محمّل بمواد بترولية، ما تسبب بحريق هائل امتدت نيرانه إلى عدد من السيارات والدراجات النارية في محيط المكان.
ووفق التقديرات الأولية الواردة في التقرير، أسفر الحادث عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 28 آخرين، إضافة إلى تفحّم 27 مركبة.
وعلى الفور، تدخلت فرق الحماية المدنية للسيطرة على النيران، فيما انتقلت النيابة العامة
إلى موقع الحادث لمعاينته وفتح تحقيق لكشف أسباب اشتعال الصهريج وتحديد المسؤوليات.