الإعلامية المصرية هبة الأباصيري تنجو من الموت بأعجوبة في حريق الطريق الدائري بالوراق

كشفت الإعلامية هبة الأباصيري عن نجاتها من حادث الحريق المروّع الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة ، مؤكدة أن ثواني قليلة فصلت بينها وبين موقع الحادث.





وطمأنت الأباصيري متابعيها على سلامتها، من خلال منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، عبّرت فيه عن امتنانها للنجاة، داعية بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين.



وكان الحادث قد وقع إثر اشتعال صهريج محمّل بمواد بترولية، ما تسبب بحريق هائل امتدت نيرانه إلى عدد من السيارات والدراجات النارية في محيط المكان.



ووفق التقديرات الأولية الواردة في التقرير، أسفر الحادث عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 28 آخرين، إضافة إلى تفحّم 27 مركبة.



وعلى الفور، تدخلت فرق الحماية المدنية للسيطرة على النيران، فيما انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينته وفتح تحقيق لكشف أسباب اشتعال الصهريج وتحديد المسؤوليات.