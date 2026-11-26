“حداداً على ضحايا الوراق”.. حفلات تامر حسني وتامر عاشور خارج الموعد!

تضامناً مع أسر ضحايا حادث الطريق الدائري المأساوي في منطقة الوراق بمحافظة ، أُعلن عن تأجيل حفلَي الفنانين المصريين وتامر حسني، في أعقاب الحادث الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.





وفي التفاصيل، تقرّر تأجيل حفل ، الذي كان من المقرر إقامته في منطقة الفسطاط، حداداً على ضحايا الحريق، فيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى والفنان تأجيل حفلهما في مدينتي، الذي كان مقرراً إقامته يوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى يوم الجمعة 4 الأول/ديسمبر، مع التأكيد أن التذاكر الحالية صالحة لحضور الموعد الجديد.



، حرص تامر حسني على تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، قال فيها: “خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحريق الأليم بمنطقة الوراق، ونسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.



كما تقدّمت مجموعة طلعت مصطفى وتامر حسني بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، داعين الله أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لجميع المصابين.



وتأتي هذه القرارات في إطار التضامن مع الضحايا، وسط الحزن التي خيّمت على عقب الحادث المأساوي.