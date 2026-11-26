وفي التفاصيل، تقرّر تأجيل حفل تامر عاشور
، الذي كان من المقرر إقامته في منطقة الفسطاط، حداداً على ضحايا الحريق، فيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى والفنان تامر حسني
تأجيل حفلهما في مدينتي، الذي كان مقرراً إقامته يوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى يوم الجمعة 4 كانون
الأول/ديسمبر، مع التأكيد أن التذاكر الحالية صالحة لحضور الموعد الجديد.
من جهته
، حرص تامر حسني على تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، قال فيها: “خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحريق الأليم بمنطقة الوراق، ونسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.
كما تقدّمت مجموعة طلعت مصطفى وتامر حسني بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، داعين الله أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لجميع المصابين.
وتأتي هذه القرارات في إطار التضامن مع عائلات
الضحايا، وسط حالة
الحزن التي خيّمت على الشارع المصري
عقب الحادث المأساوي.