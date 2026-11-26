” متل الحلم”.. ماغي بو غصن توثق لحظات استثنائية في جدة!

سجّلت النجمة ماغي بو غصن حضوراً جماهيرياً لافتاً في مدينة جدة ، مع انطلاق عروض مسرحيتها “منتزه الخيران”، التي استقطبت أكثر من ألف شخص في عرضها الأول، وسط تفاعل كبير من الجمهور.





وقدّمت بو غصن، إلى جانب نجوم العمل، عرضين مسرحيين شهدا تفاعلاً واسعاً، عبّرت عن سعادتها به عبر حساباتها على ، حيث كتبت: “جدة وجمهورها متل الحلم.. فخورة فيكن وبمحبتكن. شكراً على عرضين الليلة من الخيال!”.



كما وجّهت رسالة محبة إلى الجمهور السعودي، داعيةً إياه إلى حضور العروض المقبلة، ومعبّرة عن حماسها لاستكمال هذه التجربة المسرحية في جدة.



وتُعرض “منتزه الخيران” على خشبة المسرح في جدة، ضمن فعاليات موسم جدة، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد جولة خليجية شملت الكويت وسلطنة عُمان ودبي، تخطّت خلالها المسرحية حاجز المئة عرض.



وتنتمي المسرحية إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية الغنائية، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشخصيات التي تلتقي في منتزه لقضاء وقت ممتع، قبل أن تتحول الزيارة إلى سلسلة من المفاجآت والمواقف الطريفة.





ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ماغي بو غصن كل من هيا عبد السلام، وبشار الشطي، وفؤاد علي، وعبدالله عبدالرضا، وإيمان الحسيني، وصمود المؤمن، وروان ، وهو من تأليف العوضي وإخراج شملان النصار.