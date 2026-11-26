لحظة اعتقال أوزجان دينيز تهز تركيا.. وهذا أول تعليق له

في تطور جديد ضمن القضية التي تشغل الوسط الفني ، تصدّر اسم النجم والممثل أوزجان دينيز ، بعد توقيفه في إطار التحقيقات الموسعة المتعلقة بشبهات المخدرات والدعارة، والتي طالت عدداً من أبرز نجوم الفن والإعلام في .





أصدرت في إسطنبول قرارات بتوقيف 35 مشتبهاً بهم، من بينهم أوزجان دينيز والممثلة دينيز تشاكير، في واحدة من أبرز الحملات الأمنية التي شهدها الوسط الفني خلال الفترة .



وبعد توقيفه، أدلى أوزجان دينيز بإفادته أمام الجهات المختصة، وجاء موقفه حاسماً، إذ رفض جميع الاتهامات المرتبطة بالمخدرات، مؤكداً أنه لم يتعاطَ هذه المواد أو يتاجر بها أو يتوسط في بيعها طوال حياته.



وأوضح النجم أنه يعمل في المجال الفني منذ نحو 35 عاماً، مشدداً على أنه لا تربطه أي علاقة بأشخاص يمارسون تجارة المواد المخدرة أو يتوسطون في توزيعها، معتبراً أن الاتهامات الموجهة إليه لا تعكس حقيقة حياته ومسيرته المهنية.



ولم يتوقف حديث دينيز عند نفي الاتهامات، بل كشف أيضاً تفاصيل عن ممتلكاته ووضعه المالي، مشيراً إلى أنه يمتلك ما بين 7 و8 عقارات وسيارة واحدة مسجلة باسمه، نافياً امتلاكه أي حسابات في البورصة أو استثمارات في الصناديق المالية.



أما المفاجأة الأخرى، فكانت حديثه عن وضعه الصحي، إذ كشف عن معاناته من اضطراب في القلب منذ نحو عامين، مؤكداً أنه ملتزم بتناول الأدوية التي وصفها له الأطباء.



وأعرب دينيز عن حزنه الشديد بسبب توقيفه وإقحامه في هذه القضية، مؤكداً ثقته بأن نتائج فحوصات والشعر ستكشف الحقيقة وتثبت صحة أقواله، ومجدداً رفضه القاطع لجميع الاتهامات الموجهة إليه.



وتعود القضية إلى تحقيقات تقودها العامة في إسطنبول، وتشمل شبهات تتعلق بتعاطي المخدرات وحيازتها والاتجار بها وتأمينها، إلى جانب شبهات مرتبطة بالدعارة، وقد استندت التحقيقات إلى إفادات شهود وتقارير وفحوصات مرتبطة بالملف.



وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد مسؤولية كل مشتبه به، وسط ترقب واسع لنتائج الفحوصات والإجراءات القضائية، مع التأكيد أن ورود اسم أوزجان دينيز في التحقيقات لا يعني إدانته، وأنه يتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي.