وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «بناشد كل إخواتي وكل زمايلي الفنانين وكل من هو مقتدر ماديًا، إن كلنا إيد واحدة نساهم ونساعد، لعل وعسى نقدر نعوض أسر الضحايا والمصابين من الحادث الأليم»، مختتمًا رسالته بالدعاء للضحايا: «رحم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان».

وتأتي دعوة العوضي بالتزامن مع وجوده في ، حيث يواصل تصوير مسلسله الجديد « الديب»، المقرر ضمن موسم دراما رمضان 2027، ورغم ارتباطاته الفنية، حرص على رسالة تضامن مع أسر الضحايا والمصابين، داعيًا إلى تحويل مشاعر الحزن والتعاطف إلى خطوات عملية لمساندتهم.وكان الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة قد شهد حادثًا مأساويًا، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية، قبل امتدادها إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة في محيط الواقعة.وتسبب الحادث في خسائر بشرية ومادية كبيرة، بعدما أسفر، وفقًا للأرقام المعلنة، عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، إلى جانب احتراق 27 مركبة، وسط من الحزن والتعاطف والدعوات لتقديم المساعدة لأسر الضحايا والمصابين.