ماجد المهندس يغادر المستشفى بعد خضوعه لقسطرة قلبية ناجحة.. وهذه آخر تطورات حالته الصحية

تلقى جمهور الفنان ماجد المهندس أخباراً مطمئنة بشأن وضعه الصحي، بعدما غادر المستشفى عقب تحسن حالته وخضوعه لقسطرة قلبية ناجحة، إثر الوعكة الصحية المفاجئة التي استدعت نقله لتلقي الرعاية الطبية والبقاء تحت الملاحظة خلال الأيام الماضية.





وأكدت مصادر مقربة من المهندس، في تصريحات صحفية، أنه غادر المستشفى بعد نجاح القسطرة القلبية، مشيرة إلى أن حالته الصحية شهدت تحسناً ملحوظاً، فيما يواصل متابعة وضعه مع الفريق الطبي المعالج، تمهيداً لاستكمال مرحلة التعافي.



وكان الحساب الرسمي لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات قد أعلن في وقت سابق تعرض الفنان لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، مع تعليق ارتباطاته الفنية إلى حين استقرار حالته الصحية.



وأثار الإعلان من القلق بين محبي ماجد المهندس، الذين سارعوا إلى التعبير عن محبتهم له عبر ، من خلال رسائل الدعم والدعاء بالشفاء العاجل، كما تفاعل عدد من نجوم الوسط الفني مع الخبر، متمنين له تجاوز هذه الأزمة والعودة إلى جمهوره بصحة وعافية.



ولم تقتصر تداعيات الوعكة الصحية على وضعه الطبي، بل امتدت إلى نشاطه الفني، إذ تقرر تأجيل الحفلين اللذين كان من المقرر أن يحييهما في بغداد 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، على أن تتم إعادة تنظيمهما خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.



ولم يُكشف حتى الآن عن الموعد النهائي للحفلين، أو عن جدول جديد لارتباطات الفنان الغنائية، في ظل استمرار متابعته الطبية وحاجته إلى استكمال فترة التعافي قبل العودة إلى نشاطه المعتاد.



ورغم مغادرته المستشفى، لم يحدد ماجد المهندس حتى الآن موعد عودته إلى إحياء الحفلات أو استئناف نشاطه الفني، إذ يبقى ذلك مرتبطاً بتطورات حالته الصحية والتوجيهات الطبية التي سيحصل عليها خلال الفترة المقبلة.



ويترقب جمهور «برنس الغناء العربي» ظهوره المقبل أو صدور رسالة منه للاطمئنان عليه، بعدما شكلت مغادرته المستشفى خبراً مريحاً لمحبيه، الذين يأملون رؤيته قريباً على المسرح واستعادة نشاطه الفني.