وجاء قرار الحبس، الصادر يوم الجمعة، ليشمل أيضاً الصحفي معمر كابوج أوغلو
وخبيرة التجميل ساغار شجاعي، في إطار حملة أمنية واسعة
طالت أكثر من 30 شخصاً، ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات مرتبطة بتعاطي المخدرات وترويجها.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد خضع عدد من المشتبه بهم لإجراءات قضائية مختلفة، تراوحت بين التوقيف ومنع السفر والرقابة القضائية، فيما جرى توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في ترويج المخدرات أو تعاطيها. كما شملت الإجراءات إخضاع المتهمين لفحوص طبية وسحب عينات من الدم
والشعر، تمهيداً لتحليلها واستكمال التحقيقات أمام النيابة العامة
.
وتُعد جانسو تاشكين من الوجوه المعروفة في الوسط الفني التركي
، إذ وُلدت في إسطنبول يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، وبدأت مشوارها في عالم عرض الأزياء خلال سن مبكرة، قبل أن تتجه لاحقاً إلى التمثيل والتقديم التلفزيوني، وتشارك في مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية والسينمائية.
ومن أبرز الأعمال التي ارتبط اسمها بها مسلسل «شراب التوت»، إلى جانب مشاركتها في مسلسل «ما هو ذنب فاطمة غول؟»، وفيلم «بامباشكا» (مختلف كلياً)، ما ساهم في تعزيز حضورها أمام الجمهور التركي.
ولم تقتصر التحقيقات على تاشكين، إذ طالت أسماء فنية وإعلامية معروفة، من بينها الممثل والمغني أوزجان دينيز، والممثلتان دينيز تشاكير وبورجو أوزبيرك، إضافة إلى المخرج جيم كارجي، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى في عالم الفن ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة حملات أمنية شهدتها تركيا
منذ العام الماضي، واستهدفت شخصيات معروفة في إطار مكافحة
المخدرات، وأثارت اهتماماً واسعاً بسبب الأسماء التي وردت في التحقيقات.
ولا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق المشمولين بالقضية، مع انتظار نتائج الفحوص والتحقيقات لتحديد المسؤوليات، وسط تأكيد أهمية التمييز بين الاشتباه والاتهام من جهة، والإدانة القضائية النهائية من جهة أخرى.