حبس نجمة "شراب التوت" جانسو تاشكين في قضية مخدرات تهزّ الوسط الفني التركي

في تطور جديد ضمن التحقيقات المتواصلة بقضايا المخدرات في ، أمرت محكمة تركية بحبس الممثلة وعارضة الأزياء جانسو تاشكين، المعروفة بمشاركتها في مسلسل «شراب التوت» (Kızılcık Şerbeti)، وذلك على خلفية تحقيق قضائي يطال عدداً من مشاهير الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.





وجاء قرار الحبس، الصادر يوم الجمعة، ليشمل أيضاً الصحفي معمر كابوج وخبيرة التجميل ساغار شجاعي، في إطار حملة طالت أكثر من 30 شخصاً، ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات مرتبطة بتعاطي المخدرات وترويجها.



وبحسب المعلومات المتداولة، فقد خضع عدد من المشتبه بهم لإجراءات قضائية مختلفة، تراوحت بين التوقيف ومنع السفر والرقابة القضائية، فيما جرى توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في ترويج المخدرات أو تعاطيها. كما شملت الإجراءات إخضاع المتهمين لفحوص طبية وسحب عينات من والشعر، تمهيداً لتحليلها واستكمال التحقيقات أمام .



وتُعد جانسو تاشكين من الوجوه المعروفة في الوسط الفني ، إذ وُلدت في إسطنبول يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، وبدأت مشوارها في عالم عرض الأزياء خلال سن مبكرة، قبل أن تتجه لاحقاً إلى التمثيل والتقديم التلفزيوني، وتشارك في مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية والسينمائية.



ومن أبرز الأعمال التي ارتبط اسمها بها مسلسل «شراب التوت»، إلى جانب مشاركتها في مسلسل «ما هو ذنب فاطمة غول؟»، وفيلم «بامباشكا» (مختلف كلياً)، ما ساهم في تعزيز حضورها أمام الجمهور التركي.



ولم تقتصر التحقيقات على تاشكين، إذ طالت أسماء فنية وإعلامية معروفة، من بينها الممثل والمغني أوزجان دينيز، والممثلتان دينيز تشاكير وبورجو أوزبيرك، إضافة إلى المخرج جيم كارجي، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى في عالم الفن ومواقع التواصل الاجتماعي.



وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة حملات أمنية شهدتها منذ العام الماضي، واستهدفت شخصيات معروفة في إطار المخدرات، وأثارت اهتماماً واسعاً بسبب الأسماء التي وردت في التحقيقات.



ولا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق المشمولين بالقضية، مع انتظار نتائج الفحوص والتحقيقات لتحديد المسؤوليات، وسط تأكيد أهمية التمييز بين الاشتباه والاتهام من جهة، والإدانة القضائية النهائية من جهة أخرى.