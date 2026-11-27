وتسلّم الساهر درعاً تكريمياً حمل عنوان «كبار المبدعين»، احتفاءً بإرثه الموسيقي وما قدمه خلال سنوات طويلة من أعمال جمعت بين الشعر والألحان والأداء المميز، وأسهمت في ترسيخ حضور الأغنية لدى جمهور واسع حول .



وجاء الإعلان عن هذا التكريم عبر منشور شاركته إحدى الجهات الإنتاجية على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، أشادت فيه بمكانة الفنان ومسيرته الفنية والثقافية، وجاء في المنشور: « الأسترالي يكرم القيصر كاظم الساهر بدرع يليق بكبار المبدعين، إنه تكريم لقامة فنية لم تكن يوماً مجرد صوت، بل كانت رسالة حب وثقافة وإبداع، إبداع يستحق التقدير ومسيرة تستحق أن تُروى للأجيال».

ويضاف هذا التكريم إلى سلسلة من الجوائز والتقديرات التي حصدها الساهر على مدار مشواره الفني، بعدما استطاع أن يصنع لنفسه هوية موسيقية خاصة، مستنداً إلى اختيارات شعرية وألحان مميزة، جعلت أعماله حاضرة لدى أجيال مختلفة، ورسخت اسمه واحداً من أبرز نجوم الغناء .ولم يكن التكريم الوحيد الذي رافق زيارة القيصر إلى أستراليا، إذ شهدت حفلاته الغنائية في مدينة سيدني إقبالاً جماهيرياً لافتاً، مع توافد محبيه للاستمتاع بأشهر أغانيه والاستماع إلى أعماله التي ارتبطت بذاكرة الجمهور على مدى سنوات.وأمام هذا التفاعل الكبير، تقرر إضافة حفل ثالث إلى برنامجه الفني في أستراليا، بعدما تجاوز الإقبال التوقعات، ليؤكد استمرار شعبية الساهر وقدرته على استقطاب جمهور من مختلف الأعمار، حتى خارج العالم العربي.وعلى صعيد فني آخر، يتزامن هذا التكريم مع إطلاق كاظم الساهر أغنيته الجديدة «اخدم نفسك»، التي يعود من خلالها إلى الغناء باللهجة العراقية، مجدداً تعاونه مع الشاعر يحيى العلاق.وتتناول الأغنية تأثير التكنولوجيا في العلاقات العاطفية، من خلال طرح يجمع بين العتاب والدلال والمشاكسة، في عودة إلى اللون العراقي الذي ينتظره محبو القيصر، ويشكل جزءاً أساسياً من هويته الغنائية.وبين التكريم الرسمي في أستراليا، والإقبال الجماهيري على حفلاته، وطرح عمل غنائي جديد باللهجة العراقية، يعيش كاظم الساهر مرحلة فنية حافلة، تؤكد استمرار حضوره وتواصله مع جمهوره العربي والعالمي.