وزير الثقافة العراقي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لماجد المهندس ويحسم الجدل بشأن حفله في بغداد

عاد اسم الفنان إلى الواجهة بعد التصريحات التي أدلى بها العراقي العيثاوي، كاشفاً خلالها تفاصيل بشأن الوعكة الصحية التي تعرّض لها الفنان أخيراً، وحقيقة ما أُثير من جدل حول حفله المرتقب في .





وأكد العيثاوي، خلال مقابلة متلفزة، أنه تحقّق شخصياً من حقيقة الأزمة الصحية التي مرّ بها المهندس، مشيراً إلى أن الفنان تعرّض بالفعل لوعكة صحية استدعت خضوعه لعملية قسطرة قلبية، وهو ما أدى إلى تأجيل ارتباطاته الفنية، نافياً بذلك التكهنات التي رافقت غيابه وتأجيل حفلاته.



وفي تطور مطمئن لجمهوره، كشف الوزير أن يستعد لإحياء حفل غنائي في الاحتفالات بالعراق خلال الشهر المقبل، مؤكداً أن التحضيرات لا تزال قائمة، وأن الوعكة الصحية لن تلغي فكرة استضافته، مع انتظار استعادة الفنان عافيته وقدرته على العودة إلى نشاطه الفني.



ولفت العيثاوي إلى أن المهندس كان متحمساً للغاية للغناء في ، وأن الاتفاق الأولي كان يقضي بتنظيم حفل واحد، قبل أن تُطرح فكرة إقامة أمسية ثانية، في ظل التوقعات بحضور جماهيري كبير، نظراً للمكانة التي يحظى بها الفنان لدى الجمهور .



كما حرص على توضيح حقيقة الأنباء التي تحدثت عن هروب متعهد الحفل، نافياً هذه المعلومات، ومؤكداً أن الشركة المنظمة والأموال موجودة، وأن التوجه لا يزال قائماً لإقامة الحفل في ساحة الاحتفالات.



وتأتي تصريحات العيثاوي بعد فترة من القلق عاشها محبو ماجد المهندس، إثر إعلان شركة «روتانا» نقله إلى المستشفى وإدخاله ، قبل أن تكشف التطورات اللاحقة عن تحسّن حالته الصحية ومغادرته المستشفى، وسط موجة من رسائل التهنئة والدعوات له بالشفاء التام والعودة قريباً إلى جمهوره.