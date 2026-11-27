وروى رمضان تفاصيل الموقف عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، موضحاً أن المعاملة التي تلقاها في لم تكن على مستوى الحفاوة التي اعتاد عليها في المطارات والعربية، الأمر الذي دفعه إلى مقارنة التجربتين والتحدث مع شقيقه عن حجم الشعبية التي يتمتع بها في بلده.



وكتب الفنان المصري: «جمعة مباركة، في مطار لوس أنجلوس بأمريكا، أنا وأخويا استنينا وقت طويل، والمعاملة مكنتش لطيفة خالص، افتكرت ابتسامات موظفين المطارات في مصر ووطننا ، وقلت لأخويا: والله لو أمريكا عرفت قد إيه حجم جمهوري في مصر فقط، كانوا استضافونا في بيت الرئيس شخصياً».

وأضاف رمضان أن شقيقه محمود استقبل كلامه بالضحك، ورد عليه قائلاً: «مش للدرجة دي!»، إلا أن الفنان أكد أنه لم يكن يمزح، مشدداً على اعتزازه بمحبة جمهوره وتقديره للمكانة التي وصل إليها بفضل دعم محبيه، معتبراً أن هذه المحبة نعمة كبيرة من الله.لكن المفاجأة، وفق رواية رمضان، أن ما قاله لشقيقه في مطار لوس أنجلوس تحقق لاحقاً بصورة لم يكن يتوقعها، إذ كشف أن زيارته التالية إلى شهدت تلقيه دعوة شخصية من أسرة الرئيس الأميركي، لاستضافته برفقة شقيقه في منزلها العائلي بمدينة ميامي.ولم تتوقف تفاصيل الزيارة عند الاستضافة، بل كشف رمضان عن تعاونه الفني مع لارا ، زوجة إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي، حيث سجّل معها أغنية مشتركة، جرى تصويرها داخل المنزل العائلي.كما استعاد الفنان جانباً من كواليس التصوير، مشيراً إلى انضمام كارولينا، حفيدة الرئيس الأميركي، إليهما بعد عودتها من المدرسة، لافتاً إلى أنها أبدت سعادتها بوجوده ولم تكن ترغب في مغادرته.وأثارت رواية محمد رمضان اهتمام متابعيه، خصوصاً أنها جمعت بين موقفه في أحد المطارات الأميركية وتفاصيل استضافته لاحقاً من عائلة ترامب، إلى جانب الكشف عن تعاون فني جديد ارتبط بهذه الزيارة.