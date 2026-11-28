وبحسب ما نقل موقع " " عن مصدر مقرّب من الفنان، فإن صبحي يقضي حالياً فترة نقاهة داخل منزله، بعدما غادر المستشفى، إلا أنه لم يستردّ كامل عافيته حتى الآن، ولا يزال بحاجة إلى بعض الوقت قبل استئناف نشاطه الفني.

وأشار المصدر إلى أن الفنان المصري ينتظر تحسّن حالته الصحية للعودة مجدداً إلى خشبة المسرح، من دون استعجال هذه الخطوة قبل اكتمال تعافيه.

وكان قد تعرّض لوعكة صحية في 18 الماضي، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر، إثر شعوره بالإجهاد والإعياء، بعد قضائه عدة أيام في مدينة سنبل.

وأوضح المصدر أن المجهود الذي يبذله الفنان يؤثر على صحته، لا سيما على المخ والأعصاب، ما دفع أسرته إلى اتخاذ قرار بنقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته وتجنّب تكرار أزمته الصحية السابقة، خصوصاً أنه اعتاد إجراء فحوصات وتحاليل طبية دورية كل ثلاثة أشهر، بناءً على توصيات طبيبه المعالج.

وخلال فترة وجوده في المستشفى، تداولت أنباء عن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، وهو ما نفاه مصدر مقرّب منه، مؤكداً أنه كان يتلقى الرعاية الطبية داخل غرفة عادية، وأن حالته كانت مستقرة.

كما طلب الطبيب المعالج من صبحي البقاء ليلة إضافية في المستشفى لاستكمال الفحوصات ومتابعة وضعه الصحي، قبل أن يغادره في 20 أغسطس الماضي.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها محمد صبحي لأزمة صحية، إذ سبق أن دخل العناية المركزة في نوفمبر 2025، ليحرص منذ ذلك الحين على متابعة وضعه الصحي وإجراء الفحوصات الدورية وفقاً لتعليمات الأطباء.