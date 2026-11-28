زلزال في الوسط الفني التركي.. توقيفات بالجملة وأسماء نجوم في قلب العاصفة!

لم تعد نجوم تقتصر على قصص الحب والانفصال والخيانة والانتقام، بل باتت أسماؤهم تتردد في عناوين تتعلق بالمخدرات والدعارة والتحقيقات القضائية. فما الذي يحدث في الوسط الفني ؟





لم تعد نجوم تقتصر على قصص الحب والانفصال والخيانة والانتقام، بل باتت أسماؤهم تتردد في عناوين تتعلق بالمخدرات والدعارة والتحقيقات القضائية. فما الذي يحدث في الوسط الفني ؟



عاد ملف التحقيقات الذي يشغل الرأي العام في تركيا إلى الواجهة، بعد موجة توقيفات شملت 24 شخصاً من أصل 35 صدرت بحقهم أوامر توقيف.



ومن بين الأسماء التي شملتها الحملة أوزجان دينيز، وبورجو أوزبيرك، ودينيز تشاكير، إلى جانب عدد من العاملين في الوسط الفني والإعلامي ورجال الأعمال.



وتعود جذور القضية إلى أكتوبر 2025، عندما أطلقت في إسطنبول تحقيقات في ملف المخدرات، قبل أن تتوسع لتشمل شبهات مرتبطة بالدعارة والاتجار بالمخدرات وتأمين مواد ممنوعة.



وخلال مراحل التحقيق، وردت أيضاً أسماء عدد من النجوم المعروفين، من بينهم سات، وكينان دوغولو، وآراس بولوت إينيملي.



وبين التوقيفات والأسماء المتداولة والتطورات المتلاحقة، لا تزال القضية مفتوحة والتحقيقات مستمرة، مع التأكيد أن ورود أي اسم في التحقيقات لا يعني إدانة صاحبه.



ما تفاصيل هذه القضية؟ ومن أبرز النجوم الذين وردت أسماؤهم فيها؟ تابعوا المزيد في الفيديو المرفق.