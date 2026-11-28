وشاركت فاطمة بوش عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في «إنستغرام»، مجموعة من رسائل التهنئة التي تلقتها بمناسبة انتهاء فترة تتويجها، إلا أن رسالة حبيبها استحوذت على اهتمام المتابعين، بعدما عبّر فيها عن فخره بإنجازاتها وسعادته بمرافقتها خلال الأشهر الماضية.

كما نشرت ملكة المكسيكية صورة تجمعها بأليخاندرو، ظهرت فيها وهي تضع تاج ملكة ، وأرفقتها بتعليق مقتضب أعلنت من خلاله عن علاقتها.

وفي صورة أخرى وثّقت لحظة عناقهما داخل سيارة، وجّهت فاطمة رسالة عاطفية إلى حبيبها، أعربت فيها عن امتنانها لوقوفه إلى جانبها طوال رحلتها، وشكرته على صبره وحبه ومفاجآته الصغيرة، مشيرة إلى أن تلك المرحلة لم تكن سهلة.

ولم يقتصر ظهور على ، إذ رافق أليخاندرو حبيبته خلال عودتها إلى المكسيك، وظهر ممسكاً بيدها في أمام عدسات المصورين.

ورغم إعلان ارتباطها، رفضت فاطمة تفاصيل تعارفهما وبداية علاقتهما، مؤكدة أنها تفضّل الاحتفاظ بحياتها الخاصة لنفسها، فيما أجابت بابتسامة عندما سُئلت عن سعادتها بهذه العلاقة، قائلة: «بالطبع، بكل تأكيد».

وعلى صعيد آخر، علّقت فاطمة بوش على الجدل الذي رافق تتويج خليفتها جينيفر باريتو بلقب ملكة جمال الكون، معربة عن دعمها لها، ومعتبرة أن فوز امرأة متزوجة وأم باللقب يحمل رسالة تتجاوز معايير الجمال التقليدية وتعزز مفهوم تمكين .

كما أشادت بشخصية باريتو وذكائها ومشاريعها، مؤكدة ثقتها بقدرتها على تحمّل مسؤولية اللقب وتمثيل المسابقة.