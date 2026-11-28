وشارك حودة بندق تفاصيل ما تعرض له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، حيث كتب: «الحمد لله ربنا نجانا من حادث كبير على الدائري، العجلة كلها متقطعة بس الحمد لله ربنا ستر، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعاً».

ولم يكشف المطرب المصري عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث أو حجم الأضرار التي لحقت بسيارته.

وعلى الصعيد الفني، يأتي هذا الحادث بالتزامن مع طرح أحدث ألبومات حودة بندق الغنائية، الذي أطلقته شركة I media، ويضم خمس أغنيات تتنوع بين الطابع الدرامي والرومانسي، بالتعاون مع المنتج المنفذ فادي صبحي ونخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

ويخوض بندق من خلال ألبومه الجديد تجربة موسيقية متنوعة، إذ تضم قائمة الأغنيات «اللي سابو»، من كلمات إبراهيم محمد وألحان محمدي، و«بتقي شرك»، من كلمات محمود كلازا وألحان معاذ زين، فيما تولى يحيى التوزيع الموسيقي للأغنيتين.

كما يتضمن الألبوم أغنية «عوضني»، من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع حسام وإلهامي دهيمة، وأغنية «ماكنش يومك»، من كلمات مصطفى وألحان تيام علي وتوزيع أمين نبيل.

واختتم بندق ألبومه بأغنية «واحشاك أيامي»، التي تعاون فيها مع الشاعر مصطفى ناصر والملحن محمد يحيى والموزع شريف مكاوي، فيما تولى المهندس يعقوب مهام التسجيل والهندسة الصوتية.