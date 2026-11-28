وتداولت صفحات معنية بأخبار المشاهير معلومات تزعم أن يستعد للإعلان رسمياً عن ارتباطه، لا سيما بعد ظهورهما معاً في مناسبات عدة في وإسبانيا، الأمر الذي أعاد إثارة التكهنات بشأن طبيعة علاقتهما.

إلا أن الأنباء المتداولة لا تزال في إطار الشائعات، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي من الطرفين بشأن الخطوبة أو الزواج، فيما سبق لبونو أن نفى زواجه في الوقت الحالي، مؤكداً انفصاله عن زوجته السابقة خلاد.

من جانبها، كانت نورة فتحي قد تحدثت في تصريحات سابقة عن علاقتها بحارس مرمى المنتخب ، مؤكدة أنه صديق مقرّب منها، وأن صداقتهما بدأت عقب التي أقيمت في قطر عام 2022.

كما أشادت الفنانة المغربية بشخصية ، واصفة إياه بالصديق الرائع، إلا أن علاقتهما كانت محط جدل خلال الفترة الماضية، بعدما طالتها اتهامات بالتسبب في انفصاله عن زوجته السابقة.

وسبق أن تأثرت نورة فتحي وبكت خلال أحد اللقاءات الإعلامية أثناء حديثها عن تلك الاتهامات، نافية صحتها، ومشددة على أن مروّجي الشائعات لا يعرفون التفاصيل الشخصية لحياة الآخرين.

وبين الظهور المتكرر للثنائي والتكهنات المتجددة بشأن ارتباطهما، تبقى حقيقة الأنباء عن زواجهما غير مؤكدة، في ظل غياب أي إعلان رسمي من بونو أو فتحي.