وفاة مفاجئة للمطرب والملحن الجزائري مخلوف أبركان عن عمر 45 عاماً

خيّم الحزن على الساحة الفنية الجزائرية، عقب الإعلان عن وفاة المطرب والملحن مخلوف أبركان، المعروف فنياً «مخلوف»، عن عمر ناهز 45 عاماً، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة، في خبر صادم أثار موجة من الحزن والتعاطف بين محبيه ومتابعيه.





وجاءت وفاة الفنان الجزائري بعد أيام صعبة عاشها على المستوى الصحي، إذ تعرّض لجلطة دماغية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، إلا أن حالته تدهورت لاحقاً، ليدخل في غيبوبة، قبل أن يُعلن عن وفاته، تاركاً خلفه من الأسى بين جمهوره وكل من عرف مسيرته الفنية.



وشكّل خبر رحيله صدمة لمحبي الأغنية الأمازيغية، خصوصاً أنه جاء في سن مبكرة، وفي وقت كان فيه اسمه حاضراً بين الأصوات التي استطاعت أن تترك أثراً في هذا اللون الموسيقي، من خلال أعماله التي لاقت انتشاراً وتفاعلاً لدى الجمهور.



وينحدر مخلوف أبركان من مدينة مقلع بولاية تيزي وزو الجزائرية، حيث وُلد في 15 مايو/أيار 1981. وارتبط اسمه بالأغنية الأمازيغية المعاصرة، التي شكّلت المساحة الأساسية لتجربته الفنية، واستطاع من خلالها هويته الثقافية والفنية والوصول إلى شريحة من محبي هذا اللون الغنائي.



ولم تقتصر موهبة الراحل على الغناء فحسب، بل كان أيضاً ملحناً، جامعاً بين الأداء الصوتي والعمل الموسيقي، وهو ما منح تجربته طابعاً خاصاً، وساعده على ترك بصمة لدى محبيه الذين وجدوا في أعماله مساحة للتواصل مع الموسيقى الأمازيغية وإيقاعاتها المميزة.





ومع انتشار خبر الوفاة، تحولت إلى مساحة لتقديم التعازي واستذكار الفنان الراحل، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن حزنهم، ووجّهوا رسائل مؤثرة ودعوات بالرحمة والمغفرة، متمنين أن يكون مثواه الجنة.



ومن بين التعليقات التي انتشرت: «لروحه الطمأنينة والسلام»، و«الله يرحمه ويغفر له»، فيما كتب أحد المتابعين: «ربي يرحمو ويغفرلو ويجعل مثواه الجنة يا رب العالمين»، في رسائل عكست حجم التأثر برحيله.



وبين صدمة الخبر وحرقة الفراق، تخسر الساحة الفنية الجزائرية فناناً رحل في عمر لم يتجاوز الخامسة والأربعين، فيما تبقى أعمال مخلوف أبركان شاهدة على تجربته ومسيرته، وذكراه حاضرة لدى جمهوره ومحبي الأغنية الأمازيغية.