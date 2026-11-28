ونعت المؤسسة المصارع في بيان رسمي، أشادت فيه بمكانته لدى زملائه وتفانيه لعائلته، وقدّمت تعازيها لزوجته بيج، التي تنتظر مولودهما الثاني، ولابنتهما وأصدقائه ومحبيهوجاء إعلان الوفاة بعد نحو ثلاثة أسابيع من آخر ظهور لريد في عرض «كراون جول» بالسعودية. وخلال ، دخل في مواجهة مع المصارع أوبا فيمي، انتهت بإلقائه من على منصة العرض.وأشارت تقارير صحافية إلى احتمال تعرّضه لإصابات خلال تلك المواجهة، فيما اكتفى بيان «WWE» بالإشارة إلى مضاعفات طبية، من دون تحديد طبيعتها أو ربطها بما جرى في العرض .وفي مساء الجمعة، كرّمت «WWE» ريد خلال عرضها في صالة «أكينز فورد أرينا» بمدينة أثينا في ولاية جورجيا الأميركية. وأُعلن خبر وفاته أمام الجمهور، ثم قُرع الجرس عشر مرات تحيةً لذكراه. كما عبّر عدد من المصارعين عن حزنهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينهم سامي غيفارا، الذي وجّه رسالة دعم إلى عائلة ريد.