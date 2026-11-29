ومن المقرر أن تُقام مراسم التشييع يوم الاثنين 30 تشرين الثاني 2026، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط بيروت، على أن تتقبّل العائلة التعازي يومي الاثنين والثلاثاء.
ويعيش إيلي صعب تجربة فقد جديدة بعد سنوات على رحيل شقيقته منى صعب، التي توفيت عام 2004 عن عمر ناهز 37 عاماً، إثر مضاعفات إصابتها بسرطان الثدي.
ويُعدّ صعب من أبرز مصممي الأزياء اللبنانيين الذين حققوا نجاحاً عالمياً، بعدما استطاع ترسيخ اسمه في عالم الموضة، واستقطاب أشهر نجمات العالم وأفراد العائلات الملكية بتصاميمه التي حضرت في كبرى المناسبات الدولية.
توفيت صانعة المحتوى التونسية أميرة براح عن عمر ناهز 19 عاماً، في حادثة مفاجئة، وسط تداول معلومات تشير إلى أن وفاتها ناجمة عن الاختناق بالغاز، ما أثار حالة من الحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي.
عادت ممتلكات الفنانة اللبنانية الراحلة صباح إلى واجهة الاهتمام، بعدما أعلنت شركة عقارية في لبنان عرض فيلا الشحرورة وسيارتها للبيع مقابل مليوني دولار، في خطوة أثارت تفاعلاً بين محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فاجأت الفنانة المصرية هالة صدقي النجمة اللبنانية ميريام فارس خلال حفلها الغنائي في مدينة شرم الشيخ، بصعودها إلى خشبة المسرح، في مشهد عفوي أثار تفاعل الجمهور وعكس العلاقة المميزة التي تجمع الفنانتين.