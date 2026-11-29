ومن المقرر أن تُقام مراسم التشييع يوم الاثنين 30 تشرين الثاني 2026، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في مار جرجس للموارنة في ، على أن تتقبّل العائلة التعازي الاثنين والثلاثاء.

ويعيش صعب تجربة فقد على رحيل شقيقته منى صعب، التي توفيت عام 2004 عن عمر ناهز 37 عاماً، إثر مضاعفات إصابتها بسرطان الثدي.

ويُعدّ صعب من أبرز مصممي الأزياء اللبنانيين الذين حققوا نجاحاً عالمياً، بعدما استطاع ترسيخ اسمه في عالم الموضة، واستقطاب أشهر نجمات وأفراد العائلات الملكية بتصاميمه التي حضرت في كبرى المناسبات الدولية.