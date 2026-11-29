وخلال حديثها مع الحاضرين، سُئلت شاهين عمّا إذا كانت تنتظر الحصول على لقب « الحديدية»، لتردّ قائلة: «لأ، لماذا؟»، فيما وجّه إليها أحد الحاضرين عبارة: «إنتِ مفيش حد ييجي عليكي ويعدّي»، فأجابته: «يا رب دايماً».

ويأتي موقف الفنانة بالتزامن مع تصاعد الأزمة قضائياً، بعدما تقررت إحالة مرتضى إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وتحديد جلسة 3 الأول 2026 لنظر القضية.

وتعود جذور الخلاف إلى تصريحات أدلت بها شاهين خلال مشاركتها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت فيها ظاهرة تصوير الأشخاص دون إذنهم ونشر مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حديثها عن الإساءة إلى الصحفيين وما وصفته بوجود لجان ممولة تستهدف الفن المصري.

وأثارت تصريحاتها رد فعل من مرتضى منصور، الذي نشر مجموعة من التدوينات ومقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وجّه خلالها انتقادات حادة للفنانة واستعاد عدداً من تصريحاتها السابقة.

من جانبها، اختارت شاهين الردّ في البداية بأبيات شعرية للإمام الشافعي، قبل أن تنتقل المواجهة إلى المسار القانوني، إذ تقدمت بشكوى إلى لتنظيم الإعلام ضد الصفحة الرسمية لمنصور، كما لجأت إلى مكتب للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.