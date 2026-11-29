ويتألف العمل من 15 حلقة، وهو من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان"، وتأليف بالتعاون مع ورشة الصبّاح، وإخراج ليال ميلاد راجحة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم ، أندريا ، رولا بقسماتي، رودريغ سليمان، وغيرهم.

وينضمّ المسلسل إلى باقة الأعمال الدرامية التي يعرضها تلفزيون الجديد، مقدّماً تجربة درامية لبنانية بقالب رومانسي مشوّق.

كونوا على الموعد مع مسلسل "مش مهم الاسم" ابتداءً من غد الاثنين، الساعة 20:40 على الجديد.