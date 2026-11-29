ويتألف العمل من 15 حلقة، وهو من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان"، وتأليف كلوديا مرشليان بالتعاون مع ورشة الصبّاح، وإخراج ليال ميلاد راجحة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم معتصم النهار، أندريا طايع، رولا بقسماتي، رودريغ سليمان، علي الخليل وغيرهم.
وينضمّ المسلسل إلى باقة الأعمال الدرامية التي يعرضها تلفزيون الجديد، مقدّماً تجربة درامية لبنانية بقالب رومانسي مشوّق.
كونوا على الموعد مع مسلسل "مش مهم الاسم" ابتداءً من غد الاثنين، الساعة 20:40 على الجديد.
توفيت صانعة المحتوى التونسية أميرة براح عن عمر ناهز 19 عاماً، في حادثة مفاجئة، وسط تداول معلومات تشير إلى أن وفاتها ناجمة عن الاختناق بالغاز، ما أثار حالة من الحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي.
عادت ممتلكات الفنانة اللبنانية الراحلة صباح إلى واجهة الاهتمام، بعدما أعلنت شركة عقارية في لبنان عرض فيلا الشحرورة وسيارتها للبيع مقابل مليوني دولار، في خطوة أثارت تفاعلاً بين محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فاجأت الفنانة المصرية هالة صدقي النجمة اللبنانية ميريام فارس خلال حفلها الغنائي في مدينة شرم الشيخ، بصعودها إلى خشبة المسرح، في مشهد عفوي أثار تفاعل الجمهور وعكس العلاقة المميزة التي تجمع الفنانتين.