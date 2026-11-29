"سأموت مشككا بوجود الله".. زياد نجيم في مواجهة عن الدين مع امرأة ولدت في بيئة مُسلمة متديّنة

في هذه الحلقة من "الرقم الصعب" ، يواجه أسئلة ضيوفه عن تبدّل مواقفه من الزواج، وعن الإيمان والإلحاد ومكانة .



وبين التجارب الشخصية والسجالات السياسية، يروي وائل عمران كيف نشأ في ميتم في ولماذا قرّر الهرب منه، ويتحدّث حسن شمص عن اعتداء تعرّض له في طفولته، فيما تشارك ناشطة حقوقية من تجربتها مع الإلحاد وردود الفعل التي واجهتها.

وتمتدّ المواجهات إلى التطبيع مع ، ودور ، وموضوعية وعلاقته بصنّاع المحتوى.