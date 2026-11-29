وفي تصريحات أدلت بها عقب حفلها على مدرج خورفكان في ، أكدت أن مشاركتها لم تكن مجرد تعاون فني أو مجاملة بين زميلين، بل جاءت انطلاقاً من علاقة أخوّة ومحبة تجمعهما منذ سنوات.

وقالت الفنانة نوال: «لو كان غير فاضل ما كنت طلعت هذه الطلعة»، مشيرة إلى المكانة الخاصة التي يحتلها الفنان اللبناني في حياتها، وحرصها على دعمه ومشاركته فرحة العودة إلى جمهوره.

واستعادت الفنانة نوال مشاعرها لحظة صعودها إلى المسرح، كاشفة أنها لم تستوعب في البداية رؤيتها فضل شاكر يقف أمام الجمهور مجدداً، حتى إنها أخبرته بأنها لا تصدق عودته إلى الغناء طويلة من الغياب.

وأوضحت أن مشاركتها، رغم اقتصارها على أغنية واحدة، حملت بالنسبة إليها قيمة معنوية كبيرة، مؤكدة أن ما يجمعها بفضل شاكر يتجاوز حدود التعاون الفني.

وكانت نوال قد فاجأت الجمهور بصعودها إلى المسرح خلال حفل «عودة الغايب»، الذي أقيم في 22 تشرين الأول الماضي على مسرح في ، حيث اجتمعت بفضل شاكر مجدداً لأداء أغنيتهما الشهيرة «أحاول»، التي صدرت عام 2007.

وعقب انتهاء الأغنية، وجّهت نوال رسالة مؤثرة إلى الفنان اللبناني، عبّرت فيها عن سعادتها بعودته، مؤكدة أن المسرح يليق به وأن مكانه الطبيعي أمام جمهوره، واصفة إياه بـ«صوت العشاق».

كما شهد الحفل مشاركة محمد فضل شاكر والده على المسرح، حيث قدّما معاً أغنية «كيفك ع فراقي».