وبحسب نتائج الفحوص التي أجراها معهد ، لم تُرصد مواد مخدرة في عينات الفنانين المذكورين، فيما لا تزال نتائج تحاليل أربعة أشخاص آخرين بانتظار الإعلان عنها.

وتأتي هذه المستجدات عقب حملة نفذتها السلطات ، طالت عدداً من الشخصيات المعروفة في الأوساط الفنية والإعلامية وقطاع الأعمال، في إطار تحقيقات تشرف عليها في إسطنبول.

وكانت الحملة قد أثارت ضجة واسعة في الوسط الفني التركي، بعدما شملت أسماء بارزة، من بينها أوزجان دينيز وبورجو أوزبيرك ودينيز تشاكير.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام تركية، أصدرت العامة في إسطنبول قرارات توقيف بحق 35 شخصاً، فيما تمكنت السلطات من توقيف 24 منهم، ضمن التحقيقات التي تتناول شبهات تتعلق بتعاطي المواد المخدرة وحيازتها والاتجار بها وتوفيرها، إلى جانب شبهات أخرى مرتبطة بالدعارة.

وفيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج الفحوص المتبقية والإجراءات القضائية المقبلة، علماً أن سلبية التحاليل لا تعني بالضرورة انتهاء جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.