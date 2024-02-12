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استعدوا للامطار والثلوج .. منخفض جوي سيصل لبنان
استعدوا للامطار والثلوج .. منخفض جوي سيصل لبنان
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استعدوا للامطار والثلوج .. منخفض جوي سيصل لبنان

منوعات

2024-02-12 | 03:21
استعدوا للامطار والثلوج .. منخفض جوي سيصل لبنان
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Aljadeed
استعدوا للامطار والثلوج .. منخفض جوي سيصل لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بالغبار بخاصة جنوب البلاد.

 وبحسب الارصاد الجوية  تبدأ الرطوبة بالإرتفاع التدريجي مساء مع وصول المنخفض الجوي واحتمال أمطار غزيرة ومتفرقة ليل الثلاثاء - صباح الاربعاء ، وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة.
وفي السياق فان ضغطا جويا مرتفعا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى طقس مستقر ودافئ حتى مساء يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي متمركز وسط أوروبا، مصحوب بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا ناشطة ويستمر خلال الأيام المقبلة.

اما الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم إجمالا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار بخاصة جنوب البلاد.
الثلاثاء:  غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بالغبار بخاصة جنوب البلاد، تبدأ الرطوبة بالإرتفاع التدريجي مساء مع وصول المنخفض الجوي واحتمال امطار غزيرة ومتفرقة ليل الثلاثاء / صباح الاربعاء ، وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة.
الأربعاء:  غائم إجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها في الفترة المسائية، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ونحذر من تشكل السيول وانجراف في التربة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا على ارتفاع  1600 متر ، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى انعدام الرؤية بشكل كلي .
الخميس: غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا على ارتفاع 1600متر ، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

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