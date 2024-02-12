إمراة تحت عجلات "الترام" لإنقاذ حفيدتها وفيديو يوّثق ما حدث!

ووثق مقطع فيديو لحظة اندفاع الطفل ركضا نحو الترام لكن جدته كانت تلحقه فدفعته بيديها لكن ظل جسدها أسفل الترام.

وتعاطف عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وأشادوا بتضحية الجدة التي لم تتردد لحظة وقدمت روحها فداء لإنقاذ حفيدها.