إمراة تحت عجلات "الترام" لإنقاذ حفيدتها وفيديو يوّثق ما حدث!

ووثق مقطع فيديو لحظة اندفاع الطفل ركضا نحو الترام لكن جدته كانت تلحقه فدفعته بيديها لكن ظل جسدها أسفل الترام.
وتعاطف عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وأشادوا بتضحية الجدة التي لم تتردد لحظة وقدمت روحها فداء لإنقاذ حفيدها.
🔴 امرأة تركية تلقي بنفسها تحت عجلات "الترام" لإنقاذ حفيدها من الموت بإسطنبولpic.twitter.com/EZMMGHbfcI
— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) February 11, 2024
🔴 امرأة تركية تلقي بنفسها تحت عجلات "الترام" لإنقاذ حفيدها من الموت بإسطنبولpic.twitter.com/EZMMGHbfcI
نددت المنظمة اليهودية الرئيسية في سويسرا، أمس الاثنين، بلافتة في منتجع سويسري، جاء فيها أنه "لن يتم تأجير معدات التزلج لليهود"، ووصف المنظمة اللافتة بأنها "معادية للسامية".
تمكن باحثون من فك أحد الألغاز المخبأة داخل بيضة رومانية، واكتشفوا أنها لا تزال تحتوي على سائلها بعد حوالي ألفي عام من وضعها لأول مرة.
في هذه المقبرة شرق الصين يتبادل "سيكو وو" حديثا حزينا مع ولده الوحيد "شوانمو" الذي توفي بسبب سكتة دماغية عن 22 عاما هذه المحادثة ليست مسجلة قبل وفاة الابن لكنها تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي بعد وفاته.