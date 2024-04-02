طقس مستقر يسيطر على لبنان.. متى تعود الأمطار؟

تسيطر على لبنان كتل شرقية جافة وحارة مستقرة وتبقى الحرارة فوق معدلاتها بفارق كبير، لغاية يوم الجمعة، ثم تعود الامطار بشكل متفرق بين بعد ظهر يوم الاحد ويوم الاربعاء من الاسبوع المقبل، وتكون الثلوج خفيفة على الجبال العالية.