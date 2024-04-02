الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - أرنب يقتحم مؤتمرا صحفيا للبيت الأبيض
بالفيديو - أرنب يقتحم مؤتمرا صحفيا للبيت الأبيض
A-
A+

بالفيديو - أرنب يقتحم مؤتمرا صحفيا للبيت الأبيض

منوعات

2024-04-02 | 04:50
بالفيديو - أرنب يقتحم مؤتمرا صحفيا للبيت الأبيض
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - أرنب يقتحم مؤتمرا صحفيا للبيت الأبيض

تزامن ذلك مع يوم كذبة نيسان وقد اعتلى "الارنب" المنصة ملقيا التحية على الحاضرين.

دخل شخص يرتدي زي الأرنب قاعة مؤتمر صحفي في البيت الأبيض امس بمناسبة عيد الفصح، واعتلى المنصة ملقيا التحية على الحاضرين.

وقد تزامن ذلك مع يوم كذبة نيسان، ووقفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بجانب الأرنب، قائلة إن البيت الأبيض سيلغي قانون هاتش، الذي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام قدراتهم الرسمية للتأثير على الانتخابات أو التدخل فيها.

وأرانب عيد الفصح عبارة عن شخصيات مصورة تقوم بتوزيع بيض عيد الفصح، ويلبس زي الأرنب لتمثيل تلك الشخصيات بهذا العيد.

ويحتفل الناس في مناطق مختلفة من العالم بما يسمى "كذبة أبريل" ويتبادلون المزاح والمقالب المضحكة.

وأصل يوم كذبة إبريل غير معروف ولكن يُعتقد أن هذه الممارسة تعود إلى عام 1582.

 

اقرأ ايضا في منوعات

حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب
Play
05:41

حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب

أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركة أديداس بيع قمصان المنتخب الوطني التي تحمل رقم 44 ..



05:41

حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب

أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركة أديداس بيع قمصان المنتخب الوطني التي تحمل رقم 44 ..



طائرة تقطع نصف رحلتها وتعود لمطار الإقلاع.. والسبب غير متوقع
Play
05:10

طائرة تقطع نصف رحلتها وتعود لمطار الإقلاع.. والسبب غير متوقع

كانت الرحلة الجوية الطويلة في طريقها من ألمانيا إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية

05:10

طائرة تقطع نصف رحلتها وتعود لمطار الإقلاع.. والسبب غير متوقع

كانت الرحلة الجوية الطويلة في طريقها من ألمانيا إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية

هدر أكثر من مليار وجبة يومياً حول العالم في عام 2022
Play
03:12

هدر أكثر من مليار وجبة يومياً حول العالم في عام 2022

أهدر العالم 1.05 مليار طن متري من الغذاء في عام 2022، مما يعني أن حوالي خمس الغذاء المتاح للناس قد أهدرته الأسر والمطاعم وأجزاء أخرى من قطاعي الخدمات الغذائية والتجزئة.

03:12

هدر أكثر من مليار وجبة يومياً حول العالم في عام 2022

أهدر العالم 1.05 مليار طن متري من الغذاء في عام 2022، مما يعني أن حوالي خمس الغذاء المتاح للناس قد أهدرته الأسر والمطاعم وأجزاء أخرى من قطاعي الخدمات الغذائية والتجزئة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024