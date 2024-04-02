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طائرة تقطع نصف رحلتها وتعود لمطار الإقلاع.. والسبب غير متوقع
طائرة تقطع نصف رحلتها وتعود لمطار الإقلاع.. والسبب غير متوقع
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طائرة تقطع نصف رحلتها وتعود لمطار الإقلاع.. والسبب غير متوقع

منوعات

2024-04-02 | 05:10
طائرة تقطع نصف رحلتها وتعود لمطار الإقلاع.. والسبب غير متوقع
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طائرة تقطع نصف رحلتها وتعود لمطار الإقلاع.. والسبب غير متوقع

كانت الرحلة الجوية الطويلة في طريقها من ألمانيا إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية إلى العودة لمطار الاقلاع بشكل استثنائي وعاجل وذلك بعدما قطعت نصف المسافة تقريباً من رحلتها الجوية وذلك بسبب أزمة غير متوقعة واجهتها خلال التحليق في السماء.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "مترو" البريطانية، فإن الطيار اضطر للعودة إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا الذي أقلع منه بعد أن "فاض المرحاض وتدفقت مياه الصرف الصحي إلى داخل المقصورة".

وكانت الرحلة الجوية الطويلة في طريقها من ألمانيا إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، واضطر الطيار إلى الدوران والعودة إلى حيث انطلق بعد ساعات من الإقلاع.

كما قال الركاب لصحيفة "بيلد" الألمانية إن محتويات خزان نفايات المرحاض تم دفعها مرة أخرى إلى المرحاض، وفاضت في مقصورة الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 777"، وهو ما تسبب برائحة كريهة ملأت بقية المقصورة بسرعة كبيرة.

وبحسب ما ورد اتصل الطاقم بالفنيين من الطائرة لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد حل يسمح لهم بمواصلة الرحلة.

ولم يتضح على الفور سبب الخلل، ووصفته شركة "يونايتد إيرلاينز" بأنه "مشكلة تتعلق بالصيانة".

وقالت الشركة إن جميع الركاب تم وضعهم في الفنادق طوال الليل ونقلوا جواً إلى سان فرانسيسكو في رحلة أخرى في اليوم التالي.

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